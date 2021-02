Por heladas en Texas, podrían subir precios de gasolina 30 centavos

Los fuertes fríos, heladas y apagones que se registran en Estados Unidos pueden provocar un alza temporal de precios de la gasolina, de acuerdo con expertos de IHS Markit.

El director asociado de la firma David Crisóstomo y el líder para Latinoamérica de líquidos y midstream, Adrián Calcáneo, expusieron que estamos ante un efecto climático no visto en años que afectó la producción de gas natural, provocó cierres en la economía, apagones y freno la salida de petrolíferos de Estados Unidos, aunque de manera coyuntural.

Crisóstomo aseguró que pueden subir los precios 30 centavos de peso por cada litro de gasolina.

Sin embargo, explicaron que hoy es día festivo en Estados Unidos y por ello no se observaron afectaciones en los precios. Pero lo que preocupa es la capacidad de sacar petrolíferos por el puerto de Houston por cuestiones logísticas.

Comentaron que la afectación en la producción puede ser de 3 millones de barriles diarios, sin embargo, el impacto será "temporal", además de que las afectaciones no serán tan fuertes porque, a consecuencia de la pandemia, hay un bajo consumo de gasolinas.

Expusieron que no habrá problemas de desabastos de petrolíferos, por lo que será apenas una cuestión temporal, pero "no cambiará la tendencia" de los precios, porque existe suficiente almacenamientos de gasolinas.