"Portugueses y democracia son los ganadores"

Lisboa, Portugal.- El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Con el 95.37% de los votos escrutados, Seguro obtiene el 66.14% de los sufragios frente al 33.86% de Ventura.

En declaraciones a la prensa, Ventura reconoció que el objetivo de ganar estos comicios no fue alcanzado: "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones", dijo el líder del partido de extrema derecha Chega.

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los sufragios. De llegar a este segundo porcentaje en el resultado final, el candidato de izquierda batiría el récord logrado en 1991 por Mário Soares cuando fue reelegido presidente en 1991 con el 70.35%.

Seguro apuntó que "los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia".

"Acepto con mucha humildad, enorme emoción y la confianza que los portugueses me acaban de confiar ser presidente de la república, el presidente de todos, todos, todos los portugueses", dijo en un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, donde reside y pasó esta jornada electoral.

Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para a partir de ahora dejar de ser adversarios y trabajar "por un Portugal más desarrollado y más justo". También lanzó unas palabras al Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, al que le recordó que durante la campaña él prometió "lealtad institucional" con el Ejecutivo y que cumplirá su palabra, lo que no quita que vaya a ser un presidente exigente.

"No seré oposición, sino exigencia", dijo el que fuera secretario general del Partido Socialista (PS) entre 2011 y 2014, quien subrayó que la estabilidad política que defiende es "un medio para garantizar las condiciones de gobernabilidad, nunca un fin para mantener todo igual".

"Hay mucho trabajo por hacer, necesitamos un país preparado, no un país sorprendido, tenemos que ser mejores en la organización que en la improvisación", subrayó Seguro.

Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo.