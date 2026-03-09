Precios del petróleo se disparan mientras Irán nombra a un nuevo líder supremo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los precios del petróleo se dispararon el lunes y los mercados bursátiles se desplomaron después de la elección del ayatolá de línea dura Mojtaba Jamenei como sucesor de su difunto padre como líder supremo de Irán. Su nombramiento, y los nuevos ataques contra la infraestructura petrolera de la región, dejan entrever que Irán mantendrá su postura 10 días después del inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei nuevo líder supremo de Irán

La guerra ha sofocado a importantes suministros de petróleo y gas hacia los mercados mundiales, obligado a los extranjeros a huír de los grandes centros de negocios de la región y ha impulsado a millones de personas a buscar refugio mientras las bombas impactan bases militares, edificios gubernamentales, instalaciones de petróleo y agua, hoteles y al menos una escuela.

El clérigo de 56 años —apenas el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica— tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país que ha lanzado misiles y drones contra Israel y los Estados árabes del Golfo desde que el ayatolá Alí Jamenei, que había gobernado desde 1989, fue asesinado durante la primera andanada de la guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El nombramiento deja entrever que Teherán está lejos de renunciar a lo que considera una lucha por la supervivencia de la teocracia islámica.

Partidarios del gobierno salen a las calles

Miles de personas se congregaron en una plaza del centro de la capital y en otros lugares en una muestra de lealtad hacia el nuevo líder supremo, ondeando banderas y gritando consignas como "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

"Estados Unidos e Israel: han fracasado, y se ahogarán en el pantano en el que están atrapados", aseguró el manifestante Abbas Ali Saeedipoor.

Las autoridades iraníes han alentado las muestras públicas de apoyo a la República Islámica mientras reprimen violentamente a la disidencia. Miles de personas murieron y decenas de miles fueron detenidas durante las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno a principios de este año.

Ataques y repercusiones en la región

Trump desestima las preocupaciones por el precio del petróleo

El crudo Brent, de referencia internacional, se disparó el lunes a casi 120 dólares por barril, alrededor de un 65% más que cuando comenzó la guerra, antes de caer por debajo de los 100 dólares. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 600 puntos, o más del 1,3%, poco después del inicio de las operaciones — una caída de más del 6,5% desde su cierre récord del mes pasado, aunque luego redujo sus pérdidas.

Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz también han frenado casi por completo el paso de buques petroleros por la ruta marítima clave por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, y drones y misiles iraníes han atacado infraestructura de petróleo y gas en importantes naciones productoras.

"No hay escasez de petróleo", escribió durante la noche el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social. "Los precios volverán a bajar pronto", añadió, al insinuar que los envíos desde Venezuela a Estados Unidos podrían ayudar a compensar el alza de precios.

La Casa Blanca dijo que Trump sostendrá una conferencia de prensa el lunes sobre la situación en Irán.

Trump también sostuvo una llamada telefónica el lunes con el presidente ruso Vladímir Putin para discutir la guerra y otros asuntos, indicó el Kremlin.

El asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, describió la conversación de una hora como "franca y de negocios". Afirmó que Putin "expresó algunas ideas respecto a un rápido arreglo político y diplomático" del conflicto luego de conversar con líderes del Golfo y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que Estados Unidos está "bien encaminado" para lograr su objetivo, que, afirmó, es eliminar el arsenal de misiles balísticos de Irán y su capacidad de producción y lanzamiento. El gobierno estadounidense ha ofrecido justificaciones y plazos cambiantes desde el inicio del conflicto.

En otros lugares de la región, las sirenas sonaron varias veces en todo Israel el lunes por la llegada de drones y misiles iraníes. Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles, la primera muerte de este tipo en el país en una semana, y una mujer resultó herida.

Israel anunció "una amplia oleada de ataques" contra la ciudad iraní de Isfahán, así como contra la capital, Teherán, y en el sur de Irán. El ejército israelí informó que alcanzó decenas de sitios de infraestructura en todo Irán, incluida una instalación de drones de la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, Turquía señaló que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país por segunda vez desde el inicio de la guerra.

Nuevo líder iraní es considerado de línea más dura que su padre

El Jamenei más joven, a quien no se había visto públicamente desde que comenzó la guerra, había sido considerado durante mucho tiempo como posible sucesor, incluso antes del ataque que mató a su padre, de 86 años. La esposa del nuevo líder, Zahra Haddad Adel, murió en el mismo ataque.

Un informe de la televisión estatal iraní sugirió que el Jamenei más joven podría haber resultado herido en ese ataque, aunque un analista de la televisión estatal pareció luego enmendar el reporte, diciendo que había resultado herido en la guerra Irán-Irak de la década de 1980, en la que sirvió.

Se considera que el Jamenei más joven está menos dispuesto a ceder. Como líder supremo, tiene la última palabra sobre todas los aspectos políticos, incluido el programa nuclear de Teherán.

Aunque los principales sitios nucleares del país están en ruinas después que Estados Unidos los bombardeara durante la guerra Israel-Irán de 12 días en junio, todavía hay uranio altamente enriquecido en Irán que está a un paso técnico de alcanzar niveles aptos para armas. Jamenei podría optar por hacer lo que su padre nunca hizo: construir una bomba nuclear.

Pezeshkian, un moderado relativo en la teocracia chií de Irán, dio la bienvenida a Mojtaba Jamenei en una publicación en X. El alto funcionario de seguridad iraní Alí Larijani declaró a la televisión estatal iraní que fue entrenado por su padre y que "puede manejar esta situación".

Israel ya lo ha descrito como un posible objetivo, al tiempo que Trump lo ha calificado de "inaceptable" y de un "peso ligero".

Crece indignación regional entre ataques a infraestructura energética

Arabia Saudí arremetió contra Irán tras el ataque con drones contra su enorme yacimiento petrolero de Shaybah, y afirmó que Teherán será el "mayor perdedor" si continúa atacando los Estados árabes.

En Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubái, las autoridades informaron que dos personas resultaron heridas por los restos de un misil iraní sobre la capital, Abu Dabi. El Ministerio de Defensa emiratí detalló que el lunes se dispararon 15 misiles balísticos y 18 drones contra el país.

Irán también atacó Kuwait, Qatar y Bahrein, donde alcanzó una zona residencial e hirió a 32 personas, incluidos varios niños, según las autoridades. Otro ataque pareció haber provocado un incendio en la única refinería de petróleo de Bahrein, enviando densas columnas de humo al aire.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a primera hora del lunes que el personal no esencial y los familiares de todo el personal abandonen Arabia Saudí. Varias otras misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado la evacuación de personal no esencial.

La guerra ha matado a por lo menos 1.230 personas en Irán, al menos 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios. Israel informó el domingo de las primeras muertes de soldados, al señalar que dos efectivos murieron en el sur de Líbano, donde su ejército combate contra Hezbollah. En total, han muerto siete militares estadounidenses.

La UNICEF, la agencia para la niñez de Naciones Unidas, informó que al menos 83 niños han muerto y 254 han resultado heridos en Líbano desde el 2 de marzo.