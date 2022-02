Presentadora de la BBC se disculpa por retuitear mensaje crítico con Gobierno

LONDRES (EFE).- La presentadora de la BBC Emily Maitlis se disculpó este martes por haber retuiteado un mensaje colgado por el exsecretario de Estado "tory" Rory Stewart, en el que éste criticaba la respuesta del Gobierno al informe de la fiestas de Downing Street durante la pandemia.



El tuit inicial de Stewart en esa red social arremetía contra la "mezquindad trumpiana de puro mal gusto" de la respuesta del Ejecutivo a la pesquisa interna de la funcionaria Sue Gray, que detectó "fallos de liderazgo y de juicio" en varios sectores de la sede del Ejecutivo.

Maitlis, de 51 años y conductora del espacio informativo "Newsnight" del canal público, compartió en su cuenta el mensaje que decía "es difícil ver a cuánto más de esto (por el escándalo de las fiestas de miembros del Gobierno en meses de confinamiento) el partido (conservador) o nuestro sistema político puede sobrevivir".

Stewart respondía a un víideo de una entrevista en la que la ministra de Cultura, Nadine Dorries, defendía la gestión del primer ministro, Boris Johnson, de la publicación del informe parcial de Gray, difundido ayer.

Tras haberse hecho eco del mensaje del político "tory", la periodista se retractaba más tarde y pedía perdón: "He borrado mi retuit anterior y me gustaría disculparme por el daño que he ocasionado".

"Para evitar dudas, acepto que debería haber añadido contexto adicional", indicó la presentadora, que explicaba que "fue un retuit hecho de manera apresurada y fue una equivocación".

El pasado junio, la periodista fue reprendida por la cadena pública tras haber compartido entonces un mensaje publicado por su colega Piers Morgan en redes sociales, considerado "claramente controvertido".

El mensaje en cuestión decía: "Si no hacer cuarentena de forma adecuada es sancionable con diez años de cárcel, ¿cuál es el castigo por no proteger apropiadamente a un país de un pandemia?".

El director general de la BBC, Tim Davie, alertó al personal de la cadena sobre el empleo de las redes cuando asumió ese puesto a finales de 2020.

Ese mismo año, la BBC también descartó un monólogo escrito por Maitlis acerca del polémico viaje realizado por el entonces asesor de Boris Johnson Dominic Cummings -y con quien hoy mantiene una guerra abierta- a la localidad de Durham durante el confinamiento, un caso que llenó titulares en el país.