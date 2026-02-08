logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y "artesanía rebelde"

Fotogalería

Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y "artesanía rebelde"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

Se propone la deducción de ISR en servicios veterinarios para animales domésticos, excluyendo actividades comerciales.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 07:36 p.m.
A
Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La diputada Ana Isabel González, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para deducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en gastos médicos veterinarios para animales de compañía como vacunas, tratamientos clínicos, cirugías, hospitalización, rehabilitación y servicios funerarios.

La propuesta, que fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, determina que esta disminución se realizará solo con animales registrados como domésticos, por lo que se excluye a aquellos destinados a actividades comerciales, de reproducción, exhibición, vigilancia o servicios.

Para este beneficio, asimismo, se debe contar con comprobante fiscal digital expedido por profesional veterinario autorizado, y se registre en el padrón de animales de compañía que establecerá la Secretaría de Salud en coordinación con entidades federativas.

González explicó que es necesario ofrecer la posibilidad de deducir estos gastos, con el propósito de promover la equidad fiscal, reconocer la diversidad de estructuras familiares y la evolución de las relaciones afectivas en la sociedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con la legisladora priista, 70% de hogares en México cuenta con al menos una mascota, y el gasto mensual promedio por animal oscila entre 2 mil 884 y 3 mil 500 pesos, lo que podría representar un pago anual de entre 34 mil 600 y 42 mil pesos por ejemplar.

Según la iniciativa, la reducción del ISR podría representar un beneficio fiscal de entre 25 y 30% por cada animal registrado, dependiendo del régimen fiscal y el nivel de ingresos del contribuyente.

Además, agregó, impulsaría la formalización del sector veterinario, al fomentar la emisión de comprobantes fiscales digitales y mejorar la trazabilidad de servicios médicos para animales.

La diputada subrayó que las mascotas han dejado de ser vistas como animales utilitarios, para convertirse en seres sintientes con derechos y necesidades. Ante esto, pidió que se atienda la demanda de servicios integrales, como la atención veterinaria y la alimentación de calidad, estética, entrenamiento, guarderías y seguros.

Ana Isabel González concluyó que proporcionar estos servicios integrales es fundamental para asegurar su bienestar físico, emocional y social, para así responder a la creciente demanda en México, donde las mascotas "son consideradas miembros de la familia".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas
Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

SLP

El Universal

Se propone la deducción de ISR en servicios veterinarios para animales domésticos, excluyendo actividades comerciales.

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas
Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

SLP

AP

Impacto mortal de la tormenta Marta en el norte de Marruecos

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota
Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

SLP

El Universal

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya a mexicano detenido en Saint Paul, Minnesota.

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal
António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

SLP

AP

El candidato socialista António José Seguro vence al populista de extrema derecha André Ventura en las elecciones presidenciales de Portugal.