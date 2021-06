Presidente argentino se disculpa por expresiones "ofensivas"

El presidente argentino Alberto Fernández tuvo que pedir disculpas el miércoles por las declaraciones que realizó acerca del origen de los mexicanos y brasileños, tildadas por muchos de sus compatriotas como discriminatorias, prejuiciosas y estereotipadas.

Fernández dijo durante una intervención ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Argentina, que "escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad".

Las declaraciones fueron repudiadas por numerosos usuarios de Twitter que las etiquetaron como "vergüenza nacional". Opositores dijeron que ofenden a pueblos "hermanos". Otros indicaron que el mandatario citó por error a Octavio Paz y que en realidad se refirió a una canción del rockero argentino Lito Nebbia.

"A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas", dijo Fernández en Twitter tras el revuelo que causaron sus palabras.

En su pedido de disculpas, el presidente indicó que "se afirmó más de una vez que ´los argentinos descendemos de los barcos´. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad".

Karina Banfi, diputada de la opositora Unión Cívica Radical, dijo que Fernández dio una muestra de "ignorancia y por ende consecuente discriminación con los pueblos originarios, con los países de la región y con todos los argentinos y argentinas".

Su correligionario Facundo Suárez Lastra afirmó que "siempre hay un escalón más para el presidente en la escalera del ridículo y la vergüenza...Ofende a países hermanos y queda como un ignorante".

Antes de realizar esas declaraciones, Fernández había destacado la importancia de las relaciones con España, de donde provinieron millones de inmigrantes a fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Otros pobladores del territorio argentino fueron los italianos, entre otros ciudadanos europeos.

Durante la visita de Sánchez, ambos dirigentes políticos expresaron su visión compartida sobre la necesidad de que la vacunación contra el coronavirus avance de la mano de la solidaridad y la transferencia de tecnología, así como la alianza estratégica de ambos países en el plano económico y de las inversiones.

Sánchez dijo compartir la defensa de la "liberalización de las vacunas" y que estas "sean consideradas un bien publico global y se agilice su distribución".

Fernández dijo a su vez que ambos ven con mucha preocupación que el 90% de las vacunas "estén en manos del 10% de los países", y acotó que más allá de los esfuerzos de donación que realizan regiones del mundo como Europa, se requiere de "un compromiso para que vacuna sea un bien global y la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y llegue lo mas rápido posible" a todo el planeta.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que argentinos vacunados con la Sputnik V -aún no aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la agencia europea de medicamentos- puedan ingresar a España, Sánchez indicó que "hay que aplicar sentido común" y aunque no esté "homologada... no tendría que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o para entrar al continente europeo".

Sánchez viajó a Argentina en el marco de una gira que incluirá Costa Rica en momentos en que el primer país sufre un brote de coronavirus que ha tensado al máximo el sistema sanitario y ha disparado las muertes a más de 82.000.

Durante su visita, Sánchez firmó varios acuerdos con Fernández y ambos encabezaron una reunión de trabajo con una veintena de empresarios españoles y argentinos. Sobre ese encuentro, el presidente del gobierno español dijo que Latinoamérica es de "absoluta preferencia" para su país y que las empresas españolas "tienen mucho interés en continuar su proceso de inversión" en Argentina.

En el país sudamericano la recesión se profundizó en 2020 a causa de la pandemia y la pobreza alcanza ahora a más del 40% de la población.