Presidente de Bielorrusia se pelea con Moscú y Occidente al detener a su principal rival

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha logrado enfadar al unísono a Rusia y a Occidente con la detención del banquero Víctor Babariko, su principal rival de cara a las elecciones presidenciales del 9 de agosto.



"No hay que convertir en héroes a esos ladronzuelos, banqueros aburguesados y demás estafadores", dijo hoy Lukashenko después de las críticas recibidas por parte del Kremlin y la Unión Europea (UE).

Babariko, al que los expertos otorgaban muchas opciones de disputarle la Presidencia a Lukashenko, es sólo el último de los opositores detenidos en las últimas semanas, ya que también se enfrenta a varios años de cárcel el popular bloguero Serguei Tijanovski.

"Babariko y su hijo se encuentran en la prisión preventiva del Comité de Seguridad Estatal (KGB) en el centro de Minsk", informó hoy a Efe un portavoz del opositor.

AMENAZA DE REVOLUCIÓN

Lukashenko, en el poder desde 1994, aseguró hoy haber abortado un plan de desestabilización política en Bielorrusia supuestamente patrocinado por Rusia y, en particular, por el consorcio gasístico Gazprom.

"Hemos logrado adelantarnos, abortar un gran plan de desestabilización de Bielorrusia y la llegada al país de una especie de Maidán (revolución ucraniana)", denunció, según la agencia oficial BelTA.

Denunció que en los últimos días ha observado que "ciertas fuerzas" han intensificado sus actividades en el país a través de Belgazprombank, entidad dirigida hasta mayo pasado por Babariko, detenido el jueves por presunta evasión de impuestos, lavado de dinero y la fuga de 430 millones de dólares en divisas.

"Máscaras fuera. Hemos identificado no sólo a algunas marionetas...sino también a los que mueven sus hilos y se encuentran fuera de las fronteras de Bielorrusia", sostuvo el presidente, que mantiene desde hace meses unas tensas relaciones con Moscú debido al suministro de gas y petróleo.

Gazprom y Gazprom Bank poseen un 49 % del capital social de Belgazprombank, cuyo control fue asumido por el Banco Nacional de Bielorrusia, lo que la parte rusa consideró una violación del derecho internacional.

"Quiero que todos lo entiendan. En ningún caso permitiré que nadie destruya este país. Para mí no hay mayor valor que una Bielorrusia soberana e independiente", advirtió Lukashenko.

CRÍTICAS DE RUSIA Y LA UE

La respuesta de Rusia no se hizo esperar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió hoy que el Estado ruso defenderá los intereses de sus compañías y añadió que las acusaciones vertidas contra corporaciones internacionales no pueden ser "gratuitas".

Al mismo tiempo, negó que el Kremlin apoye a algún candidato en concreto en las elecciones bielorrusas, y aseguró que lo ocurrido con Babariko y Belgazprombank es "un asunto interno".

Seguidamente, Lukashenko recibió al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que se desplazó a Minsk, y aún tuvo tiempo de hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La UE demandó hoy la liberación "inmediata" de Babariko y pidió a Minsk que garantice su derecho a una investigación justa y no ponga trabas al registro de su candidatura presidencial.

"Cualquier investigación debe ser imparcial y sin presiones políticas", señala el comunicado.

La condena internacional coincide con el deshielo en las relaciones entre Lukashenko y Occidente, que le consideró durante mucho tiempo el último dictador de Europa.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se convirtió a principios de año en el primer alto funcionario de EEUU en visita el país en un cuarto de siglo.

Además de acordar el pronto retorno del embajador estadounidense doce años después de que Lukashenko lo expulsara, Pompeo acordó el suministro de petróleo vía marítima, promesa que cumplió a finales de mayo.

BABARIKO, UN CANDIDATO POPULAR

Varios miles de personas formaron una cadena humana durante toda la noche en el centro de Minsk en solidaridad con Babariko y el resto de detenidos.

"Todos mis pecados no son suficientes para que me acusen de un crimen y, de alguna forma, me aislen y me retiren de la carrera electoral", aseguró a Efe Babariko en conversación telefónica desde Minsk horas antes de ser detenido.

Babariko aseguró que entre el pueblo bielorruso ha cundido el "hartazgo" y se ha disparado el activismo político debido a la mala gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Lukashenko, quien ha insistido durante mucho tiempo en que "ni una sola persona" murió de COVID-19 en el país, aunque hay casi 60 mil casos y 337 decesos, según las autoridades sanitarias.

"Las autoridades enviaban a la gente a trabajar y a los estudiantes a las escuelas prácticamente a la fuerza, mientras a los médicos les acusaron de ser culpables de contraer el virus. La gente está cansada de las mentiras. La última gota fue ignorar expresamente la salud de la gente durante la pandemia", indicó.

El problema, señaló, "no es Babariko, sino el pueblo bielorruso, que quiere cambios", algo que "Lukashenko aún no ha entendido".

Con todo, Babariko comentó a Efe que se opone "categóricamente" a una revolución en Bielorrusia como la ocurrida en 2014 en Ucrania y a los "enfrentamientos y acciones violentas" en las calles.

"Los bielorrusos han despertado. Espero que todo concluya pacíficamente, pero si los bielorrusos salen a la calle, yo seguro que también saldré. Ya viví suficiente tiempo en la Unión Soviética y no quiero volver", afirmó.