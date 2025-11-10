Presidente de Ecuador confirma traslado de presos tras motines en cárceles

QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó el lunes el traslado de 300 peligrosos presos de distintas prisiones del país a una nueva cárcel de máxima seguridad, poco después de que dos violentos motines en un centro presidiario del sur terminaron con un saldo de 31 internos fallecidos.

En su cuenta de X, el mandatario aseguró que el crimen "quiso desafiar al Ecuador", ante lo cual "hoy, Ecuador le respondió con hechos" y agregó que "los primeros 300 privados de la libertad más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro".

Según el ministro del Interior, John Reimberg, algunos presos provenientes de la cárcel de Machala —donde el domingo tuvieron lugar los dos motines— Guayaquil y otros puntos de Ecuador ya llegaron a la nueva prisión situada en la costa central, mientras que otros están en camino.

Desde 2021 el país sudamericano afronta la peor ola de violencia, propiciada por grupos delictivos locales aliados con cárteles transnacionales, según las autoridades. Desde entonces se han producido más de una docena de enfrentamientos en los centros penitenciarios, los cuales han dejado en conjunto más de 500 fallecidos.

La decisión de Noboa se dio luego de que el domingo dos revueltas de prisioneros en la cárcel de Machala —373 kilómetros al sur de la capital— dejaron, además de una treintena de muertos, 34 heridos, entre ellos un policía, de acuerdo con las autoridades que explicaron que el motín empezó mientras se reorganizaba a los reclusos para llevarlos a la nueva cárcel de máxima seguridad.

La construcción de la Cárcel del Encuentro fue iniciativa del gobierno de Noboa, que la llama la más moderna del país. Está ubicada en una zona árida de la provincia de Santa Elena, tiene una capacidad para cerca de 800 presos y cuenta con avanzados sistemas informáticos para control y vigilancia de los internos.

En la cárcel de Machala también se han producido otros episodios violentos, el último a finales de septiembre, cuando 14 presos fallecieron y otros 14 resultaron heridos en un hecho que las autoridades adjudicaron a una disputa entre bandas criminales.

Una de las peores matanzas en prisiones de Ecuador se produjo en 2021 en la peligrosa Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en la cual murieron 119 reclusos. En esa misma prisión fallecieron 17 presos en noviembre del año pasado.

Las autoridades atribuyen los motines y masacres en las cárceles a disputas entre bandas criminales por el control de esos lugares, y por el dominio de rutas de exportación de drogas y territorios para distribuir hacia el interior del país.