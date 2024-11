Cambio en la Vicepresidencia de Ecuador

QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó el lunes a una nueva vicepresidenta de entre su círculo cercano, en reemplazo de Verónica Abad, a quien consideraba "desleal" y que fue suspendida de funciones y sueldo durante 150 días, cuando faltan cerca de tres meses para las elecciones presidenciales.

La sanción a Abad, justificada por las autoridades en que se había ausentado de su cargo como embajadora en Turquía tras un cambio de legación desde Israel, llegó semanas antes de que el presidente Noboa deba delegar sus funciones a quien ocupe la Vicepresidencia para dedicarse a la campaña electoral.

La nueva vicepresidenta, Sariha Moya, ejercerá el cargo como interina por cinco meses, hasta apenas un mes antes de la posesión del nuevo gobierno de Ecuador, cubriendo así el tiempo de campaña hasta las elecciones de febrero. Una eventual segunda vuelta sería en abril.

Noboa, que se postuló como candidato para su reelección, consideraba a la vicepresidenta sancionada como "desleal". La relación entre ambos se deterioró —sin que fueran difundidas las razones— desde que el presidente asumió el cargo a finales de 2023. Noboa, entonces, envió a Abad como embajadora a Israel.

En cambio, Moya, de 36 años, ha sido parte del equipo cercano de Daniel Noboa desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2023. Fue parte de la etapa de transición de gobierno y fue nombrada ministra de Economía, pero a última hora no asumió ese cargo.

Se desempeñaba hasta el momento como titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). Es economista y master en Economía. Según el comunicado del gobierno ecuatoriano, su reemplazo se ampara en el artículo 150 de la Constitución que señala que "en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia".

El cargo de Moya al frente de Senplades es de rango ministerial.

La vicepresidenta sancionada fue acusada por la Cancillería ante el Ministerio de Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel hacia Turquía, justificada en el conflicto bélico que afronta el primer país. Llegó a Ankara ocho días más tarde.

Abad fue finalmente sancionada por el Ministerio de Trabajo y suspendida el sábado por abandono injustificado de sus labores. Según la medida, cometió una "falta grave" por lo que deberá cumplir la suspensión, incluidos sábados y domingos, sin goce de remuneración.

En un mensaje grabado desde Turquía, Abad dijo el lunes que "luego de tantos ataques ejercitados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa y sus ministros... denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en las urnas".

Abad justificó su atraso en llegar a su nueva misión diplomática aduciendo que el viaje a Turquía no fue "debidamente preparado" y que se cometieron atropellos.

El gobierno, reprochó la funcionaria, planteó "que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía". Agregó además que se buscaba su destitución para "evitar la sucesión presidencial", en referencia al tiempo en que Noboa estará haciendo campaña y deberá delegar sus funciones.

El constitucionalista André Benavides, dijo a The Associated Press que "existe una actuación irregular" por parte del Ministerio de Trabajo, dado "que no tiene atribución para sancionar a la vicepresidenta".

"En el ámbito político, fue pretexto para que Abad no suceda al presidente" durante la campaña electoral, señaló. Advirtió que el camino está allanado para, "después de 90 días, acusarla de ausencia definitiva y nombrar una nueva vicepresidenta".

En el mismo sentido, el abogado y exlegislador Ramiro Aguilar indicó que "las dos resoluciones de los últimos día —la suspensión de la vicepresidenta y la designación de la nueva— son actos espurios cuyo valor es de facto". La Asamblea y los jueces deben accionar para poner en evidencia "este acto nulo".

Destacó que "hay arrogación de funciones de la ministra del Trabajo que suspende a la vicepresidenta Abad, elegida por votación popular, y hay arrogación de funciones de la señora que asume la Vicepresidencia".

La sanción del sábado es la segunda en contra de Abad, quien el martes pasado fue multada con 8.500 dólares por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador por hacer campaña electoral anticipada en 2023, cuando fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, la tercera del país.

Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa y a tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer actos de violencia política de género en su contra. El viernes, se realizó la audiencia ante el tribunal que resolverá la acción en los próximos días.

Abd dijo que denunciará su suspensión ante la comunidad internacional.