Presidente de Portugal pide perdón por sus polémicas palabras sobre abusos en la Iglesia

LISBOA, Portugal (EFE).- El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, pidió hoy perdón por sus polémicas declaraciones sobre la pederastia en la Iglesia católica, después de decir que el número de casos registrados no le parecía elevado, y aseguró que no pretendía ofender a las víctimas.



"Mi intención no fue ofender cuando dije lo que dije. Pero, si alguna víctima está ofendida, aunque sea una sola, pido disculpas por eso", dijo en declaraciones a periodistas al margen de un acto en Lisboa, dos días después de sus controvertidas afirmaciones.

El martes, el jefe del Estado dijo que no le parecía "particularmente elevado" que se hayan detectado más de 400 casos de abusos en Portugal "porque en otros países con horizontes más pequeños hubo millares de casos".

Rebelo de Sousa -católico practicante- insistió este jueves en que su "objetivo" no era ofender, sino "exactamente lo contrario, temer que muchas víctimas, por miedo, no hubiesen hablado y el número, que debería ser todavía más alto, quedase donde quedó".

Aun así, aceptó los comentarios que ha recibido estos días: "Forma parte de la democracia el espíritu crítico, la apertura y que no haya censuras", dijo.

Las palabras del presidente desataron esta semana críticas de partidos a izquierda y derecha del hemiciclo, que exigieron que pidiera disculpas.

Ante la avalancha de críticas, la Presidencia emitió un comunicado para matizar el comentario y el propio Rebelo de Sousa salió a aclarar lo que calificó de "mala interpretación" en televisión, aunque hasta este momento no había pedido perdón.

"Ya me dí cuenta de que he sido realmente malinterpretado. No entiendo bien por qué, pero lo fui", admitió la noche del martes.

El presidente contó con el apoyo del primer ministro, el socialista António Costa, que salió en su defensa ante la polémica.

"Quería expresar mi total solidaridad con el presidente por la interpretación inaceptable que se ha hecho de sus palabras", refirió, y aseguró que "todos" los portugueses saben que para Rebelo de Sousa un único caso de abuso a menores es "inaceptable".