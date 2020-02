Presidente ecuatoriano se disculpa por decir que las mujeres solo denuncian acoso cuando el hombre es feo

El presidente Lenín Moreno se disculpó por un comentario según el cual las mujeres denuncian el acoso cuando el hombre es feo, al verse inundado por una lluvia de críticas.

En un discurso el viernes en la ciudad portuaria de Guayaquil ante inversionistas, Moreno dijo que los hombres están bajo el riesgo permanente de ser denunciados por acoso y "está bien que lo hagan", pero precisó que "a veces, en el acoso, (ellas) se ensañan con aquellas personas feas".

"Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero, si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", añadió el mandatario.

La asambleísta del partido de gobierno Alianza Pais Soleda Buendía, en su cuenta de Twitter dijo que Moreno "justifica y reproduce la violencia contra las mujeres. No se puede bromear con el acoso, la violación, el femicidio, la trata, la explotación sexual entre otras manifestaciones de violencia! Nada justifica expresiones que nos revictimizan!".

El colectivo Mujeres por el Cambio, en la misma red señaló que "¡No, no es que presidente Lenin Moreno, no es que ahora a las mujeres todo nos parezca acoso, a los machos como usted nunca les ha parecido malo acosar! Rechazamos sus declaraciones violencias, como su práctica de gobernar. No más violencia, ni más acoso hacia las mujeres".

Usuarias y otros colectivos con más o menos palabras rechazaron los comentarios de Moreno, quien también en Twitter se disculpó: "en mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas!".

Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos de las mujeres, aseveró que "en un país como Ecuador, donde el machismo es estructural - desde el primer mandatario, hasta un ciudadano de a pie- necesitamos entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres".

El 2019 la justicia ecuatoriana registró 60 casos de femicidio y el 2 de enero de este año se registró la primera muerte de una mujer en manos un hombre, prevalido de su fuerza, violencia y por falta de protección por parte del estado hacia las mujeres.