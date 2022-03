Presidente luso pide serenidad a población de São Jorge ante alerta volcánica

Lisboa, 27 mar (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, viajó hoy a la isla de São Jorge (Azores), en alerta ante una posible erupción volcánica o un terremoto de gran magnitud por una alta actividad sísmica, y pidió "serenidad", ya que "no hay razones de alarmismo".



"Por lo que he escuchado hasta ahora, la palabra para dar es tranquilidad y serenidad. No hay motivo para entrar en situación de alarmismo injustificado hasta el momento", aseguró el jefe de Estado en declaraciones a la prensa tras un encuentro con el Gobierno regional y el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de Azores (CIVISA).



Añadió que "la reacción más obvia y natural" es que la gente no se alarme y confíe "en expertos que realmente conocen el tema y están dando seguimiento", y recordó que, en el momento en el que sea necesario, las autoridades comunicarán las medidas a seguir.



El municipio de Velas, en São Jorge, ha registrado más de 14 mil seísmos desde el pasado 19 de marzo, "más del doble" que todos los registrados en el archipiélago en el año 2021, y, de estos, la población ha sentido 197, aunque todos han sido de baja intensidad, explicó horas antes el CIVISA en declaraciones a la prensa.



Las autoridades declararon esta semana el nivel V4 de alerta volcánica (de un total de cinco) y reforzaron las medidas de seguridad, aunque aseguraron que no es necesaria la evacuación y que trabajan bajo el lema "preparados para lo peor esperando lo mejor".



Pese a los mensajes de calma, unas 2 mil personas, cerca de la mitad de la población de Velas, se han ido al municipio vecino, Calhetas, o han huido de la isla.



El Gobierno de Azores ha reforzado por mar y aire los conexiones de São Jorge con la isla de Pico, a 15 kilómetros, y Protección Civil desaconseja los desplazamientos no esenciales para São Jorge para evitar obstáculos adicionales en un eventual socorro a la población.



La isla de São Jorge, con 54 kilómetros de largo y 6,9 kilómetros de ancho y cerca de 9.000 habitantes, forma parte del Grupo Central del archipiélago luso de Azores ubicado en aguas del Atlántico, a más de 1.600 kilómetros de la costa del Portugal continental.