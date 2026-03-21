Princesa asegura que Epstein la engañó

Oslo, Noruega.- La princesa heredera de Noruega manifestó que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein la manipuló y engañó, y que se sintió insegura durante un encuentro con el financiero estadounidense en 2013 en su mansión de Palm Beach, Florida.

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el sucesor al trono. Ella y Haakon hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que se realizó el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

Los fiscales han solicitado una pena de prisión de siete años y siete meses por los cargos contra Høiby, quien niega las acusaciones de violación. Él es hijo de Mette-Marit de una relación anterior. Se espera un veredicto a principios de junio.

Mette-Marit ya se había disculpado por la situación en la que puso a la familia real. Conoció por primera vez al financiero en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014. Los archivos de Epstein contenían cientos de menciones a la princesa heredera, quien afirmó en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con él.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, Mette-Marit declaró a NRK que no sabía que era un delincuente sexual y abusador; dijo que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal.

También siente culpa por las víctimas de Epstein y que ha pasado años procesando su relación y las acusaciones en su contra.