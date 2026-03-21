logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Princesa asegura que Epstein la engañó

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Princesa asegura que Epstein la engañó

Oslo, Noruega.- La princesa heredera de Noruega manifestó que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein la manipuló y engañó, y que se sintió insegura durante un encuentro con el financiero estadounidense en 2013 en su mansión de Palm Beach, Florida.

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el sucesor al trono. Ella y Haakon hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que se realizó el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

Los fiscales han solicitado una pena de prisión de siete años y siete meses por los cargos contra Høiby, quien niega las acusaciones de violación. Él es hijo de Mette-Marit de una relación anterior. Se espera un veredicto a principios de junio.

Mette-Marit ya se había disculpado por la situación en la que puso a la familia real. Conoció por primera vez al financiero en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014. Los archivos de Epstein contenían cientos de menciones a la princesa heredera, quien afirmó en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con él.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, Mette-Marit declaró a NRK que no sabía que era un delincuente sexual y abusador; dijo que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal.

También siente culpa por las víctimas de Epstein y que ha pasado años procesando su relación y las acusaciones en su contra. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump
    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump

    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump

    SLP

    SinEmbargo.mx

    Encuestas revelan que mayoría de estadounidenses desaprueba su gestión en el conflicto

    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió para defender la Patria
    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió para defender la Patria

    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió "para defender la Patria"

    SLP

    EFE

    El acto contó con la presencia del presidente Díaz-Canel y el ministro Álvaro López Miera

    Irán elogia capacidades de milicias y promete más sorpresas
    Irán elogia capacidades de milicias y promete más sorpresas

    Irán elogia capacidades de milicias y promete "más sorpresas"

    SLP

    EFE

    El comandante de la Fuerza Quds resaltó la unidad y operaciones en Líbano, Yemen, Irak y territorios palestinos

    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo
    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo

    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo

    SLP

    AP

    El cierre responde a dificultades económicas y cambios en la industria hacia medios digitales y podcasts.