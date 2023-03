Príncipe heredero iraní pide a la Unión Europea declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- El príncipe heredero iraní Reza Pahlavi, una de las principales figuras de la oposición al régimen de Teherán, instó hoy a la Unión Europea (UE) a considerar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.



"Es de suma importancia que la Unión Europea se enfrente a este régimen y le exija responsabilidades por su comportamiento criminal. Como medida inmediata, pido a la UE que designe a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista", indicó Pahlaví en una audiencia en el Parlamento Europeo organizada por el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Pahlaví, hijo del sha Mohamad Reza Pahlaví, depuesto en 1979 por la Revolución Islámica que instauró un sistema teocrático en Irán, visitaba la Eurocámara por primera vez.

En su discurso, dejó claro que la República Islámica "no puede ser reformada" y que tampoco se puede "dialogar con quien es parte del problema".

Condenó la represión que sufre la población iraní y en especial las mujeres, y se mostró convencido de que la designación por parte de la UE de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista "limitaría significativamente la capacidad del régimen para oprimir al pueblo iraní y aterrorizar al suyo".

En su opinión, facilitaría y aceleraría además las "deserciones del régimen al incentivar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de Irán, cuyos corazones están con el pueblo iraní, a unirse al pueblo y apoyar la transición pacífica hacia una democracia laica en Irán", por la que "siempre" aseguró haber "abogado".

Según Pahlaví, el camino hacia esa democracia laica "prosigue con la desobediencia civil, las manifestaciones públicas y las huelgas nacionales hacia el colapso sistémico".

"Tras el fin del régimen, este camino debe continuar con elecciones libres y justas para una asamblea constitucional. Y en última instancia, este camino debe llegar a un referéndum nacional en el que cada iraní pueda emitir un único voto igualitario hacia el establecimiento de una democracia laica, diseñada para salvaguardar los derechos humanos de cada ciudadano", explicó.

Pahlaví se definió como un "constructor de coaliciones" que debe mantenerse "neutral como agente de transición" y abstenerse de proyectarse a favor de monárquicos o republicanos, pese a su linaje.

"Hay monárquicos que quieren que yo sea el próximo sha. Hay republicanos, algunos de ellos, que dicen que debería convertirme en presidente", comentó, pero aseguró que a ambas partes les ha dejado claro que su objetivo es que la oposición iraní esté unida.

"No me presento a ningún cargo. Por lo tanto, no compito con nadie. Y en ese sentido, me gustaría intentar permanecer neutral", dijo Pahlavi, quien agregó que "la agenda aquí no es definir la estructura política y la forma del régimen", sino "trabajar juntos hacia un proceso político y democrático".

"Todos podemos trabajar juntos sin dejar de ser fieles a nuestras propias preferencias ideológicas", solicitó.

Por otra parte, Pahlaví consideró "muerto" el acuerdo internacional para que Irán renuncie a las armas nucleares (llamado JCPOA) en el que la UE es mediador y que se encuentra actualmente estancado.

Además, aseguró que siempre ha tenido una "opinión negativa del programa nuclear, incluso de sus aplicaciones civiles", teniendo en cuenta la zona de alta incidencia sísmica en la que se asienta Irán y que "hay tantas energías renovables alternativas que son seguras y limpias".

"Para nosotros tiene mucho más sentido desarrollarlas que aferrarnos a un programa nuclear obsoleto con mucha más eficiencia y menos costes, y desde luego sin riesgo de error", puntualizó.

Reza Pahlavi destacó asimismo que "las oportunidades de inversión en la economía iraní y de asociación con empresas iraníes en un Irán libre son incalculables".