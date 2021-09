Producción económica de hispanos en EEUU equivale a la séptima a nivel global

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- La producción económica de los latinos en Estados Unidos antes de la pandemia tuvo un desempeño "extraordinario" y por si solo las cifras de 2019 la ubican en el séptimo puesto a nivel mundial, al lado de Francia, encontró un estudio difundido este miércoles.

La investigación, de la organización Latino Donor Collaborative (LDC), halló que la producción económica total, que sería el equivalente al producto interior bruto (PIB), de los latinos que radican en EE.UU. en 2019 ascendió a 2.7 billones de dólares.

Si esta cifra fuera adjudicada a un país que reuniera a todos los latinos que viven en EE.UU. estaría en la séptima posición mundial, al lado de Francia con un PIB de 2,7 billones en 2019, y por encima de las economías de Italia, Brasil o Canadá.

El análisis "2021 LDC U.S. Latino GDP Report: Quantifying the New American Economy" califica de "extraordinario" el comportamiento de la economía de los hispanos en la última década.

Además resalta que si bien es impresionante el tamaño de la producción económica de los latinos en el país, el desempeño es "más notable" por su crecimiento.

Durante los últimos dos años, el crecimiento del PIB real latino promedió un 5.63%, el doble de la tasa de Estados Unidos en general que se ubicó en el 2.82%.

Si se compara a nivel mundial, el crecimiento del PIB de los latinos es el tercero de más rápido aumento entre las 10 mayores economías del mundo, por encima de la economía estadounidense que ocupa el cuarto lugar, destaca el análisis.

El rápido crecimiento del PIB entre los latinos desde 2010 se debe, entre otros factores, al consumo personal, destaca el estudio.

Este crecimiento en el consumo tampoco se ha detenido. Por ejemplo para 2019 el consumo de los latinos en Estados Unidos se situó en 1.85 billones de dólares, lo que equivale al 68% de la producción económica de esta población en el país.

Entre los factores que han ayudado al crecimiento de la producción económica también se encuentran los logros educativos de los latinos en Estados Unidos.

De 2010 a 2019, el número de personas con una licenciatura o más creció 2.8 veces más rápido para los latinos que para los no latinos, halló el estudio.

En su conclusión los investigadores resaltaron que a pesar de que los latinos fueron golpeados por la pandemia del coronavirus con mayor intensidad que otros sectores de la población "la persistencia de los latinos" en Estados Unidos son "un motor de crecimiento económico"

Añadieron que el "PIB latino de EE.UU. Seguirá siendo una fuente importante de fuerza, resiliencia y crecimiento para la nación, probablemente durante décadas en el futuro".