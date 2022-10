Profesor enfurece porque sus alumnos no saben sumar ni restar

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Un profesor puertorriqueño se volvió viral al grabar su enojo con los padres de familia de sus estudiantes que, dijo, no saben ni sumar ni restar.

Jaime Fontanet dijo ser profesor de Contabilidad, con ocho años en el sistema educativo. Además de eso, señaló tener un negocio porque con el sueldo de maestro no sobrevive, económicamente hablando.

Este año, continuó, comenzó a dar clases en una escuela nueva y dijo sentirse muy emocionado y feliz. Sin embargo, descubrió algo que lo dejó sumamente preocupado: los niños no son capaces de resolver operaciones básicas.

"Yo atiendo estudiantes de 10, de 11 y de 12 grado. Y en tres estudiantes de diferentes grados he visto que, comenzando la contabilidad, en los primeros capítulos, se trabaja una ecuación muy sencilla, de sumar y restar... Una ecuación de tercer grado... tres estudiantes de diferentes grados, y dicen: ´No sé´".

Visiblemente molesto, cuestiona, mientras va manejando: "¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? ¡Estudiantes de décimo, once y 12 grado no saben sumar ni restar!", exclamó.

"¿Cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar? ¡Y este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí los verdaderos responsables son los papás, los papás!", criticó Fontanet.

Narró que tiene una hija de cuatro años: "ella habla inglés, cuenta con los dedos. Mi nene de año y medio ya reconoce varios colores. Mi esposa y yo nos hemos dado la tarea de eso. El poco inglés que yo sé, se lo enseño a mi hija", contó.

Y añadió: "¿Tu papá qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, qué más?".

"¿Cómo en grado 10 no van a poder sumar y restar? Explícame. Explícame", insistió el maestro.

Su queja ha sido compartida miles de veces, y la mayoría de los comentarios eran para apoyar el reclamo del profesor.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cerca del 60% de todos los niños, niñas y adolescentes que perdieron un año escolar completo en el mundo debido a los confinamientos por Covid-19 vive en América Latina y el Caribe, que se basó en un monitoreo de 200 países.En México, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria.En su video, Fontanet reconoció que la pandemia de Covid-19 provocó retrasos en la enseñanza de contenidos, pero subrayó que eso no es motivo suficiente para el bajo nivel."Que iPhone y Samsung dejen de criar a tus hijos y ustedes empiecen a ponerle valores a nuestros hijos, responsabilidad, respeto ante todo. Ellos no tienen la culpa. Son los padres. Hay un chorrete de padres anormales".