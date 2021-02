Programa Mundial de Alimentos garantizó al embajador italiano la seguridad del convoy, dice su viuda

ROMA, Italia (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) garantizó al embajador de Italia en la RDC, Luca Attanasio, la seguridad del convoy en el que viajaba cuando fue asesinado en una emboscada en ese país, asegura la viuda del diplomático, en medio de la polémica desatada por la supuesta falta de escolta durante el viaje del grupo en el noreste del país.



"Luca fue invitado por el Programa Mundial de Alimentos a una visita sobre un proyecto del PMA para escuelas. Se suponía que debían organizar todo ellos mismos. Preguntó: '¿Quién se encarga de la seguridad y de todo?'. Ellos respondieron: 'Nosotros nos ocuparemos de la seguridad'", explica la esposa, Zakia Seddiki, en una entrevista que publica hoy "Il Corriere della Sera".

Seddiki, de origen marroquí y que colaboraba como su marido en proyectos humanitarios, añade que la embajada italiana en Kinshasa dispone de escoltas y vehículos blindados: "Para moverse, por lo tanto, Luca tuvo que hacerse la pregunta: ¿quien cuida de la seguridad? No es que el PMA sea una organización pequeña. Dijeron 'nosotros nos ocupamos' y es correcto confiar en una organización tan grande, especialmente cuando se trata de esto ".

El asesinato de Attanasio, de su escolta Vittotio Iacovacci y del conductor del vehículo en el que viajaban, el congoleño Mustapha Milambo, el pasado día 22 en un ataque del que aún no se conoce la autoría, ha causado conmoción en Italia, cuyo Gobierno ha pedido oficialmente una investigación urgente a la ONU y el PMA, cuyas conclusiones le serán entregadas el próximo 9 de marzo, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la actualidad hay abiertas tres investigaciones sobre los hechos, ya que además de la de la ONU, también indagan la Fiscalía de Roma y las autoridades de la República Democrática del Congo (RCD).

Según la viuda del embajador, cuyos funerales se celebran hoy en Limbiate (Monza), otras veces "se rechazaron otras invitaciones" para realizar viajes precisamente porque "no había medios de seguridad".

"Fue traicionado, en el sentido de que quienes organizaron sabían que la seguridad no era adecuada para protegerlo a él y a las personas con él" , explica en la entrevista, antes de añadir: "el PMA no organizó la protección de una manera apropiada. No hicieron lo que se debe hacer por una zona de riesgo. Seguramente dentro del PMA alguien sabía que la escolta no era efectiva".

El Ministerio italiano de Exteriores, por su parte, aseguró en un comunicado difundido este viernes que las medidas vigentes en el momento del trágico atentado, "estaban bajo la responsabilidad del PMA, que había organizado la misión en la región de Goma y había señalado en su comunicado de 22 de febrero que la ruta 'había sido autorizada sin escolta armada' ".

En el área en la que se produjeron los hechos, en el este del Congo, hay un total de 122 grupos armados repartidos entre las provincias Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica Las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo insurgente huti, ha negado estar implicado en el crimen.