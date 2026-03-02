Proiraníes protestaron con violencia

Karachi, Pakistán.- Al menos 22 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en enfrentamientos violentos con la policía y fuerzas paramilitares el domingo después de que cientos de manifestantes proiraníes intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, informaron las autoridades.

En el norte del país, los manifestantes también atacaron oficinas de la ONU y del gobierno.

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 50 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.

El presidente Asif Ali Zardari expresó su "profundo pesar por el martirio" de Jamenei y transmitió sus condolencias a Irán, según su oficina. Dijo: "Pakistán está con la nación iraní en este momento de duelo y comparte su pérdida".

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que e centro había recibido en un principio seis cuerpos y varias personas heridas. Sin embargo, dijo que la cifra de fallecidos subió a 10 después de que cuatro heridos graves murieran.

Doce personas murieron y más de 80 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía en Gilgit-Baltistán cuando manifestantes chiíes, enfurecidos por los ataques de EU e Israel.