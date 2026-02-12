Protestan contra reforma en Argentina

Buenos Aires, Arg.- La protesta contra la reforma laboral de Javier Milei, que se debatió este miércoles en el Senado, terminó en una batalla campal en Buenos Aires, con disparos de proyectiles de goma, chorros de agua y gases de la Policía y el lanzamiento de piedras por los manifestantes, en una jornada de alta tensión que se saldó con policías heridos y manifestantes detenidos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó a primera hora de la tarde, a través de la red social X, de tres agentes de la Gendarmería y un policía heridos, así como de dos personas detenidas.

Los manifestantes, convocados por los sindicatos, entre ellos la mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), comenzaron a llegar a la Plaza del Congreso en torno a las 15:00 hora local.

Muy poco después un grupo de unas 30 personas, algunas encapuchadas y calificadas por algunos sindicalistas como saboteadores, cortaron los alambres de las vallas que protegían el edificio del Congreso e hicieron caer parte de la estructura, según constató EFE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A continuación comenzó la acción policial con el lanzamiento de gases, chorros de agua a presión y proyectiles de goma. Los manifestantes respondieron con piedras que arrancaron de las aceras o veredas, construidas con los adoquines típicos de las avenidas porteñas.