Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Mundo

Protestan por altos aranceles en Irak

Por AP

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
Bagdad, Irak.- Cientos de comerciantes y propietarios de empresas de despacho aduanero protestaron en el centro de Bagdad el domingo, exigiendo que el gobierno de Irak revierta las tarifas aduaneras impuestas recientemente, que, según ellos, han aumentado sus costos e interrumpido el comercio.

Los nuevos aranceles que entraron en vigor el 1 de enero se impusieron como parte de un intento de reducir la deuda del país y su dependencia de los ingresos petroleros, ya que los precios del petróleo han caído.

Irak enfrenta una deuda de unos 69.000 mdd y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos, a pesar de los intentos de diversificación.

Pero los comerciantes dicen que los nuevos gravámenes, en algunos casos de hasta el 30%, han impuesto una carga injusta sobre ellos. 

"Solíamos pagar alrededor de tres millones de dinares por contenedor, pero ahora en algunos casos piden hasta 14 millones", dijo Haider al-Safi, propietario de una empresa de transporte y despacho aduanero. "Incluso las tarifas de la leche infantil aumentaron de aproximadamente 495.000 dinares a casi tres millones".

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas
SLP

El Universal

Se propone la deducción de ISR en servicios veterinarios para animales domésticos, excluyendo actividades comerciales.

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas
SLP

AP

Impacto mortal de la tormenta Marta en el norte de Marruecos

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota
SLP

El Universal

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya a mexicano detenido en Saint Paul, Minnesota.

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal
SLP

AP

El candidato socialista António José Seguro vence al populista de extrema derecha André Ventura en las elecciones presidenciales de Portugal.