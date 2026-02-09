Protestan por altos aranceles en Irak

Bagdad, Irak.- Cientos de comerciantes y propietarios de empresas de despacho aduanero protestaron en el centro de Bagdad el domingo, exigiendo que el gobierno de Irak revierta las tarifas aduaneras impuestas recientemente, que, según ellos, han aumentado sus costos e interrumpido el comercio.

Los nuevos aranceles que entraron en vigor el 1 de enero se impusieron como parte de un intento de reducir la deuda del país y su dependencia de los ingresos petroleros, ya que los precios del petróleo han caído.

Irak enfrenta una deuda de unos 69.000 mdd y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos, a pesar de los intentos de diversificación.

Pero los comerciantes dicen que los nuevos gravámenes, en algunos casos de hasta el 30%, han impuesto una carga injusta sobre ellos.

"Solíamos pagar alrededor de tres millones de dinares por contenedor, pero ahora en algunos casos piden hasta 14 millones", dijo Haider al-Safi, propietario de una empresa de transporte y despacho aduanero. "Incluso las tarifas de la leche infantil aumentaron de aproximadamente 495.000 dinares a casi tres millones".