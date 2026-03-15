Protestan vs. la guerra y reformas de Meloni

Roma, Italia.- Miles de personas protestaron este sábado contra las guerras en Oriente Medio y contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno conservador de Italia, vinculando las tensiones internacionales con una creciente batalla política interna previa a un importante referéndum nacional.

El referéndum del 22 y 23 de marzo sobre cambios en el sistema judicial se ha convertido en una importante prueba política para el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que enfrenta elecciones el próximo año.

En el centro de Roma, manifestantes que ondeaban banderas rojas de sindicatos, así como banderas palestinas y cubanas, coreaban "Gobierno de Meloni, dimite" antes de que la concentración terminara de forma pacífica.

"Estados Unidos e Israel están destruyendo cualquier forma de convivencia dictada por el derecho internacional", afirmó Sandra Paganini, una de las manifestantes.

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También se observaron manifestaciones en toda España el sábado, donde una coalición de grupos cívicos calculando mediciones en decenas de ciudades para pedir el fin del conflicto en Oriente Medio.