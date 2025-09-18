Protestas masivas en Francia contra Macron y su gobierno

PARÍS (AP) — Marchando con miles de otros manifestantes en París, la enfermera de hospital Aya Touré captó el sentir de muchos que salieron a las calles de toda Francia el jueves contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

"Hartos. Realmente, realmente hartos", dijo. "Esas personas que nos gobiernan, no tienen idea de los problemas de la vida real. Estamos pagando el precio".

Las huelgas que paralizaron el metro de París y perturbaron otros servicios, junto con manifestaciones en todo el país que terminaron en enfrentamientos esporádicos con la policía que disparó ráfagas de gas lacrimógeno, dieron voz a las quejas generalizadas de que ocho años de liderazgo del presidente proempresarial de Francia han beneficiado a muy pocas personas y perjudicado a demasiadas.

La jornada de agitación en la segunda economía más grande de la Unión Europea tenía como objetivo aumentar la presión sobre el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu y su jefe, Macron. Están involucrados en una batalla cada vez más intensa tanto en el Parlamento como en las calles sobre cómo tapar los agujeros en las finanzas de Francia, con opositores luchando contra propuestas para recortar el gasto en servicios públicos que sustentan el modo de vida francés.

"No sé cómo es siquiera posible considerar hacer ahorros", dijo Clara Simon, una estudiante de historia que marchó en la multitud de manifestantes en París, blandiendo un cartel que decía: "Universidad en peligro".

"Ya no hay dinero para jabones en los baños, no hay dinero para arreglar un asiento cuando está roto", dijo. "Estoy enojada porque la situación económica y social en Francia se deteriora cada año".

Enojo de los manifestantes por los recortes presupuestarios

Los opositores de Macron se quejan de que los servicios públicos financiados por los contribuyentes —escuelas gratuitas y hospitales públicos, atención médica subsidiada, prestaciones por desempleo y otras redes de seguridad que son apreciadas en Francia— están siendo erosionados por sus gobiernos que han pasado de crisis en crisis desde que disolvió el Parlamento en 2024, desencadenando una elección legislativa que llenó la cámara baja con críticos del presidente.

Los partidos de izquierda y sus seguidores quieren que los ricos y las empresas paguen más para ayudar a controlar las deudas, en lugar de ver recortes en el gasto público que, sostienen, afectarán a los trabajadores con salarios bajos y de clase media. Pancartas en la manifestación de París decían: "Impuestos a los ricos".

"Necesitamos encontrar dinero donde hay dinero", dijo Pierre Courois, un funcionario civil jubilado de 65 años. "El déficit de Francia es un problema, pero no es recortando en servicios públicos que lo solucionas".

Muchos se quejaron de la creciente pobreza, el aumento de la desigualdad y las dificultades para llegar a fin de mes.

"Nuestro salario está estancado, los colegas se van y las salas están cerrando camas", dijo Stephane Lambert, un enfermero de hospital público de 34 años. "Para nosotros es la misma historia: menos dinero en nuestros bolsillos, menos manos para ayudar, más presión cada día".

En una protesta antes del amanecer en un depósito de autobuses de París, la trabajadora de transporte en huelga Nadia Belhoum dijo que las personas están "siendo exprimidas como un limón aunque ya no quede jugo".

Bautismo de fuego para Lecornu

Mientras busca apoyo para el ajuste, Lecornu ha recortado los beneficios vitalicios para exministros del gobierno —un primer paso en gran medida simbólico que no generará grandes ahorros— y ha descartado propuestas extremadamente impopulares para eliminar dos días festivos públicos, una medida destinada a impulsar los ingresos. Ha estado reuniéndose con líderes de la oposición y sindicatos para tratar de construir un consenso para un presupuesto, pero su estrecha relación con Macron también lo pone en la línea de fuego.

"Traer a Lecornu no cambia nada —es solo otro hombre con traje que seguirá la línea de Macron", dijo la estudiante de 22 años Juliette Martin.

En su primer día en el cargo la semana pasada, las protestas antigubernamentales vieron las calles llenas de humo, barricadas en llamas y ráfagas de gas lacrimógeno mientras los manifestantes denunciaban los recortes presupuestarios y la agitación política. Esa campaña de "Bloqueemos todo" se convirtió en un preludio para las manifestaciones aún más grandes del jueves.

"Durante décadas hemos sido nosotros los que pagamos por los ricos, pagamos por los multimillonarios, pagamos por los capitalistas y han vaciado nuestros bolsillos", dijo Jean Pierre Mercier, representante sindical de una fábrica de automóviles. "Y hoy, supuestamente, debemos pagar la deuda, y una vez más solo se les pide a los trabajadores que paguen, ya sea que estemos empleados, discapacitados o jubilados".

Violencia dispersa

Los primeros indicios de gas lacrimógeno de la policía llegaron antes del amanecer, con enfrentamientos entre agentes antidisturbios y manifestantes en París. El colapso de gobiernos sucesivos —derribados por votos parlamentarios— que buscaron implementar ahorros ha dado a los críticos de Macron una sensación de impulso. La campaña de "Bloqueemos todo" que se desarrolló en línea antes de tomar las calles también contribuyó al clima de crisis.

Como lo hizo la semana pasada, el gobierno dijo que nuevamente ordenaría el despliegue de agentes en números excepcionalmente grandes —alrededor de 80.000 en total— para mantener el orden el jueves. Se ordenó a la policía que desmantelara los bloqueos y otros esfuerzos para evitar que las personas que no protestaban continuaran con sus actividades.

En la madrugada, la policía de París usó gas lacrimógeno para dispersar el bloqueo a un depósito de autobuses y se desplegó en fuerza, respaldada por vehículos blindados y disparando más gas, en la marcha de la tarde en la capital. Las emisoras también informaron de enfrentamientos esporádicos en las ciudades occidentales de Nantes y Rennes, y Lyon en el sureste, con ráfagas de gas lacrimógeno de la policía y proyectiles dirigidos a los oficiales.

Trabajadores ferroviarios en huelga agitando bengalas hicieron una breve incursión en la sede del Ministerio de Economía en París, dejando rastros de humo en el aire antes de irse.

"La burguesía de este país se ha estado atiborrando, ya no saben qué hacer con su dinero. Así que si hay una crisis, la pregunta es quién debería pagarla", expresó Fabien Villedieu, líder del sindicato de trabajadores ferroviarios SUD-Rail. "Estamos pidiendo que el plan de austeridad del gobierno, que consiste en hacer que los más pobres de este país siempre paguen —ya sean empleados, jubilados, estudiantes— termine y que hagamos que los más ricos de este país paguen".

El Ministerio del Interior informó de 181 detenciones en todo el país al finalizar la tarde y más de 450.000 manifestantes fuera de París, con protestas en grandes ciudades y pequeños pueblos. La policía dijo que otras 55.000 personas marcharon en la capital. Las estimaciones de participación del CGT, entre los sindicatos que convocaron las huelgas y manifestaciones, duplicaron las de la policía, informando de más de 1 millón de huelguistas y manifestantes en todo el país.

Interrupciones en el transporte

El operador del Metro de París dijo que los servicios en hora punta sufrieron menos interrupciones de las anticipadas, pero que el tráfico se detuvo en gran medida fuera de esas horas, excepto en tres líneas automatizadas sin conductor.

La compañía nacional de ferrocarriles SNCF dijo que se esperaban "algunas interrupciones" en los trenes de alta velocidad hacia Francia y Europa, pero que la mayoría estaría en operaciones.

"Cada vez que hay una protesta, parece que la vida diaria es tomada como rehén", dijo la trabajadora de oficina Nathalie Laurent, lidiando con las interrupciones en el Metro de París durante su viaje matutino.

"Lecornu apenas ha comenzado, pero si esta es su idea de estabilidad, entonces tiene un largo camino por recorrer", agregó.