Putin ordena tregua; Kiev la rechaza

Kiev, Ucrania.- El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves a las fuerzas armadas de Moscú que inicien un cese del fuego de 36 horas en Ucrania este fin de semana en razón de la Navidad ortodoxa rusa, informó el Kremlin. Es la primera acción de su tipo en casi 11 meses de guerra.

Kiev indicó que no participará en la tregua. Putin no pareció condicionar su orden a una aceptación ucraniana a hacer lo mismo, y no estaba claro si las hostilidades realmente se detendrían en la línea del frente de 1.100 kilómetros o en otras partes.

Funcionarios ucranianos han calificado anteriormente tales movimientos rusos como una forma de ganar tiempo para reagrupar sus fuerzas y preparar nuevos ataques.

Por otra parte, trascendió que tanto Alemania como Francia anunciaron que suministrarán más ayuda militar a Ucrania.

Alemania proporcionará a Ucrania vehículos blindados de transporte de tropas y una batería de misiles Patriot.

El gobierno alemán no especificó cuántos Marder se suministrarán ni cuándo. Dijo que Alemania entrenará a las fuerzas ucranianas para su utilización.