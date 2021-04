Putin recibe su segunda dosis de vacuna contra el COVID-19

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el miércoles que había recibido su segunda dosis de vacuna contra el COVID-19, tres semanas después de la primera.

El mandatario anunció que se había puesto la inyección, sin cámaras presentes, durante una sesión de la Sociedad Geográfica Rusa en la que participó por videoconferencia.

"Ahora mismo, antes de entrar en esta sala, he recibido también la segunda inyección. Confío en que todo salga bien. No confío tanto como que estoy seguro de ello", dijo Putin.

Putin se puso la primera dosis el 23 de marzo, también sin cámaras presentes. El Kremlin no ha divulgado cuál de las tres vacunas autorizadas en Rusia recibió el presidente.

La campaña masiva de vacunación contra el COVID-19 comenzó hace varios meses y la demora entre el inicio del programa y la vacunación de Putin ha sorprendido a muchos. Algunos críticos alegan que eso ha contribuido a los reparos del público sobre la vacuna.

Las autoridades rusas han autorizado tres vacunas desarrolladas en el país: Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac. Las tres fueron aprobadas antes de completar los ensayos avanzados que los expertos consideran necesarios para garantizar la seguridad y efectividad de acuerdo con el protocolo científico establecido.

Sin embargo, un estudio publicado en febrero por la revista médica británica The Lancet mostraba que Sputnik V tiene una efectividad del 91% y parece impedir que las personas vacunadas enfermen de gravedad de COVID-19, aunque aún no está claro si puede evitar los contagios. No se han publicado datos sobre la efectividad de las otras dos vacunas.

Rusia ha estado comercializando activamente la Sputnik V en el resto del mundo, a pesar del despliegue relativamente lento en el país y las capacidades de producción limitadas. Decenas de países han aprobado el uso de Sputnik V, y muchos firmaron acuerdos con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que financió la vacuna, para recibir envíos de la inyección. Al menos nueve países de América Latina han adquirido la Sputnik V, entre ellos México y Argentina.

Una encuesta de febrero realizada por el principal encuestador independiente de Rusia, Levada Center, mostró que el 62% de los rusos se mostraban reacios a vacunarse con la Sputnik V.