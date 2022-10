Putin sabe que si lanza un ataque nuclear no sería capaz de "preservar su vida", dice Zelenski

LEÓPOLIS, Ucrania (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este jueves a la comunidad internacional que no se deje chantajear por las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, y expresó su duda de que éste pudiese sobrevivir una guerra nuclear.



Zelenski manifestó que en su opinión Putin "entiende claramente" que tras usar armas nuclares no sería capaz de "preservar su vida", según dijo en un discurso para el Instituto Lowy, un think thank australiano con sede en Sydney.

El presidente ucraniano hizo un llamamiento a responder con firmeza a la anexión por Moscú de las cuatro regiones ucranianas bajo control parcial de Rusia, puesto que se trata de "otro crimen contra el derecho internacional".

Argumentó que la falta de reacciones ante la anexión de Crimea en 2014 contribuyó a reforzar el sentido de "impunidad" de Putin y alertó de los peligros de una política de apaciguamiento como la que se empleó inicialmente con la Alemania nazi.

"Pueden estar seguros, el líder ruso está analizando ahora cuidadosamente las reacciones mundiales a los pseudorreferendos que organizó en suelo ucraniano y a los anuncios de anexión de nuestro territorio," aseguró.

Agregó que lo que le interesa dilucidar a Putin es "si todavía hay potencial para la escalada" y vaticinó que si la reacción ahora es débil, Moscú dará otro paso adelante en la confrontación.

Zelenski pidió por ello a la comunidad internacional que no ceda ante los "chantajes nucleares" del Kremlin, entre los que contó también la ocupación de la central nuclear de Zaporiyia, al sur de Ucrania y la más grande de Europa.

"La toma implica un chantaje nuclear y el ejercicio de presión sobre el mundo y sobre Ucrania," afirmó el presidente, después de que Moscú se adjudicase ayer la gestión de la central en virtud de la anexión de la región homónima.