¿Qué es el 'Earphones Waist Challenge', el nuevo reto que invade internet?

Un nuevo reto viral está inundando las redes sociales y podría resultar muy peligroso.

Hace no mucho te mostramos una nota sobre las tendencias de las que seguramente nos estaremos arrepintiendo en algunos años y dentro de esa lista hablamos de los retos virales. Pues ahora estos dan un giro cada vez más absurdo y peligroso, muchas veces quienes quieren formar parte de estos retos ponen en riesgo su integridad y la de millones de personas que buscan imitarlos.

¿Te Imaginas rodear tu cintura con unos audífonos?

El Earphones Waist Challenge está literalmente arrasando la red social asiática Weibo, donde se pueden encontrar múltiples post con alrededor de más 75 mil me gusta y más de 600 mil comentarios este nuevo reto viral consiste sencillamente en rodear tu cintura con el cable de unos audífonos para así medir lo delgada que eres, entre más vueltas des a tu cintura más delgada eres y por lo tanto más popular por haber logrado el reto.

Pese a que este reto comenzó en Asia, varias usuarias hicieron la convocatoria oficial con este mensaje:

"Para descubrir cuánto peso has ganado mientras holgazaneabas en casa, comprueba cuántas vueltas puedes llegar a dar con tus auriculares alrededor de la cintura. Etiqueta a tus amigos para hacer este reto juntos."

Hasta el momento, el reto no ha "emigrado" a otras redes sociales, pero no nos sorprendería que, gracias a que el mundo del Internet es un lugar bastante agitado, lo encontráramos en Tik Tok, Snap Chat o incluso Instagram.

Si bien muchos usuarios lo han tomado por el lado amable y como broma dicen que necesitarán varios metros de cable para rodear su cintura, seguramente para otros significa una obsesión por alcanzar un estándar de belleza poco posible y harían todo por lograrlo.

Como siempre te recomendamos sentirte bien contigo misma y aceptarte con tu belleza natural. Y, por supuesto, no repetir este reto.