¿Qué es la Acción Afirmativa en EE.UU?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos acabó este jueves con la Acción Afirmativa por temas raciales en las universidades, al opinar que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaron la Constitución al utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones.

Se refiere a una serie de políticas, o programas, como los que existen en la Universidad de Harvard, para evitar que haya discriminación contra estudiantes de minorías y permitir que tengan las mismas oportunidades de educación que los blancos.

La Acción Afirmativa, o discriminación positiva, cobró especial importancia en el país durante el movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y el fin de la segregación racial en las escuelas en la década de 1950.

El Supremo había protegido desde 1978 el derecho de las universidades a considerar la raza como un factor en el proceso de admisión, aunque de forma limitada.

Pero este jueves, el alto tribunal, de mayoría conservadora, determinó que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaron la Constitución al hacerlo. "El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", fundamentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

El diario The New York Times señala que en la actualidad, nueve estados ya prohíben el uso de la Acción Afirmativa para admitir estudiantes en sus universidades públicas.

Citó un ejemplo: en la Universidad de Michigan, después de que se prohibieron las admisiones basadas en la raza, en 2006, la matrícula de estudiantes universitarios afroestadounidenses disminuyó al 4 % en 2021 (en 2006 era de 7 %).

En las escuelas más selectivas de la Universidad de California (UCLA), tras la prohibición, en 1996, de las admisiones con base en la raza, la cifra de estudiantes afroestadounidenses pasó, de 7 %, a 5% en 2022.

De acuerdo con un informe que menciona el Times presentado por las universidades de artes liberales altamente selectivas, como Amherst, Wsleyan y Williams, el porcentaje de estudiantes negros que se matriculan disminuiría, con el fin de la Acción Afirmativa, de 7.1 % al 2.1 %, aproximadamente.

Los cambios, advierte el estudio, obligarán a estudiantes de minorías que estudian en escuelas altamente competitivas a irse a instituciones menos prestigiosas, impactando sus oportunidades, ingresos y perspectivas laborales y, a últimas cuentas, fomentando la desigualdad.