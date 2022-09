¿Qué es la policía moral, acusada de la muerte de una mujer iraní?

A-AA+

La muerte de Masha Amini, una mujer iraní que fue detenida por la policía moral, ha desatado una ola de protestas con saldo, hasta el momento, de cinco muertos. La mujer murió en circunstancias desconocidas mientras se encontraba bajo custodia policial, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. El caso ha desatado la indignación internacional y una pregunta: ¿qué es la policía moral?

Se trata de una fuerza que existe desde la Revolución Islámica de 1979, en diversas formas y con distintos nombres. Es la agencia principal encargada de garantizar que se cumpla el código de conducta –incluyendo de vestido- islámico en público.

Los elementos de la policía moral actúan como agentes encubiertos, que vigilan que las mujeres lleven el hijab (el velo que cubre la cabeza y el cuerpo de las mujeres), sin dejar al descubierto la cabeza, o el cuello. En algunos casos, también se encargan de desalentar en las mujeres el uso de cosméticos. La policía moral está constituida, de acuerdo con diversos reportes, principalmente por personal del Basij, una unidad paramilitar de línea dura. También hay mujeres en esta fuerza. Está habilitada para amonestar a las infractoras e imponer multas; una reforma aprobada hace algunos años indicaba que ya no podría realizar arrestos, pero en la práctica sigue ocurriendo.

En los últimos meses crecieron las críticas a este grupo por el uso excesivo de la fuerza y por aplicar reglas cada vez más estrictas; en julio, la policía moral prohibió a las mujeres llevar abrigos que no les cubrieran las rodillas, o usar pantalones ajustados, o rotos. No sólo en Irán existe policía moral; también la hay en países como Arabia Saudita, Sudán, o Malasia.