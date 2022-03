Quién era Brent Renaud, el periodista asesinado en un ataque

Este fin de semana trascendió la muerte del periodista y documentalista estadounidense Brent Renaud, luego de recibir disparos de tropas rusas, denunciaron autoridades de Ucrania.

Los "invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", dijo el jefe de policía de Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, Andriy Nebitov.

Identificado en un primer momento como periodista del New York Times ?para después ser desmentido por el propio rotativo?, Renaud de 51 años es el primer periodista que oficialmente muere durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

¿Quién era Brent Renaud?

Brent Renaud, junto a su hermano Craig, se desempeñaba como periodista y documentalista.

Aunque al momento de su muerte no se desempeñaba como reportero del New York Times, el medio estadounidense reconoció que trabajó para éste en años previos.

En 2015, la última vez que el periodista colaboró con el rotativo, fue parte del equipo enviado a Ucrania, año en que Rusia anexó Crimea.

El trabajo de Brent, junto a su hermano, le hizo ser acreedor de un premio Peabody, entregado a trabajos audiovisuales en Estados Unidos, por su reportaje en Vice "Last Chance High", sobre una escuela que atiende a jóvenes con trastornos emocionales severos.

Sobre esta línea, Brent Renaud dirigió su trabajo durante su carrera.

"Los Renaud han pasado la última década contando verdaderas historias humanísticas de los puntos calientes del mundo. Sus proyectos de cine y televisión han cubierto las guerras en Irak y Afganistán, el terremoto en Haití, la agitación política en Egipto y Libia, la lucha por Mosul, el extremismo en África, la violencia de los cárteles en México y la crisis de los jóvenes refugiados en Centro América", explica la biografía de su página web.

A lo largo de su labor como periodista, Brent colaboró con HBO, NBC, Discovery Channel, el New York Times y Al Jazeera, entre otros.