¿Quién es Delcy Rodríguez, la figura que emerge tras la captura de Maduro?

Redacción América, 3 ene (EFE).— La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para encabezar una transición del chavismo en el país suramericano, luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro tras una oleada de ataques militares en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no desplegará tropas ni realizará nuevos ataquescontra Venezuela si "la vicepresidenta de Maduro hace" lo que exige su Administración.

Sin embargo, Rodríguez reiteró que el único presidente de Venezuela es Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto con su esposa, Cilia Flores.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, mientras encabezaba un consejo de defensa, acompañada de otros altos funcionarios como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Una larga carrera política

Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno venezolano desde junio de 2018, cuando sustituyó a Tareck El Aissami. Desde agosto de 2024 ocupa también la cartera de Hidrocarburos, lo que la convirtió en una figura clave del Ejecutivo en el manejo económico y la acercó al sector empresarial privado.

Previamente, fue ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller, y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en 2017 al margen del Parlamento de mayoría opositora.

Su primer cargo público fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, durante el mandato del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

La familia Rodríguez

Nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, Delcy Rodríguez ha compartido su trayectoria política con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Su acercamiento a la política ocurrió desde muy joven, tras la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, quien falleció en 1976 a consecuencia de lesiones infligidas por agentes de la extinta Disip, tras ser detenido por el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous, gerente de la empresa Owens Illinois.

Rodríguez es abogada por la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre y cuenta con una maestría en política y social por la Universidad de Birkbeck, en Londres.

¿Gobierno de transición?

En octubre del año pasado, el Miami Herald aseguró que Rodríguez habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad del país, versión que la vicepresidenta calificó como falsa y acusó al medio de favorecer la "mentira y la carroña".

Este sábado, Trump afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene contacto con Rodríguez. Ella no lo confirmó, pero reiteró su disposición a negociar con Washington una "agenda constructiva".

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y agredido militarmente a nuestra amada nación", insistió.

Rodríguez reiteró que el presidente constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro, quien enfrentará cargos por narcotráfico en Estados Unidos.