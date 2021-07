RAE insiste en que la "e", del lenguaje inclusivo, es innecesaria

Una vez más, la Real Academia Española (RAE) mostró cuál es su postura con respecto al lenguaje inclusivo.

En su sección de #RAEConsultas en Twittter, la institución explicó a un usuario que el uso de la letra "e" como "supuesta" seña de inclusión es "ajeno a la morfología del español".

"El masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género".

Las reacciones en redes sociales, como ya es costumbre, son divididas. No es la primera vez que la RAE causa polémica por su pensar del lenguaje incluyente, en múltiples ocasiones ha declarado que no es aceptable su uso.