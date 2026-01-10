logo pulso
Rayo mata a 19 vacas durante un temporal en Paraguay

Una empresa ganadera en Guairá, Paraguay, lamenta la muerte de 19 vacas tras ser alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica.

Por EFE

Enero 10, 2026 03:49 p.m.
A
Un rayo mató a 19 vacas de una empresa ganadera del departamento de Guariá, en el sur de Paraguay, cuando en medio de un temporal la descarga eléctrica alcanzó a los animales que estaban dentro de un corral, informó este sábado la prensa local.

Un reporte del diario Última Hora indicó que el suceso, que ocurrió la noche del viernes, se produjo en tierras de la agropecuaria Compañía Santa Cecilia, del distrito Colonia Independencia, y causó "un fuerte golpe económico" al propietario de las reses.

El medio también apuntó que el empresario faenó esta misma jornada a los 19 animales muertos por el rayo para intentar recuperar parte del patrimonio.

La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay había alertado ayer que se producirían tormentas eléctricas "fuertes a muy fuertes" en 12 de los 17 departamentos del país, incluido el sureño Guairá.

Este sábado, el ente informó que se mantienen las lluvias con descargas eléctricas en buena parte de las regiones afectadas la víspera, y que en algunas de estas podría caer granizo "de forma puntual".

