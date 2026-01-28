logo pulso
Recibe Israel restos del último rehén

El regreso de Ran Gvili, un policía asesinado, marca el final de un doloroso capítulo

Por AP

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Recibe Israel restos del último rehén

JERUSALÉN.- Durante más de dos años, los israelíes llevaron cintas amarillas para recordar a los rehenes secuestrados en el día más mortífero en la historia del país. El martes, finalmente pude quitarse esas cintas y apagar un inquietante reloj en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, marcando el final de un doloroso capítulo.

El regreso de Ran Gvili, un policía de 24 años asesinado mientras combatía a milicianos de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, cumplió con la esperanza nacional de devolver a todos los rehenes, vivos o muertos.

Equipos forenses peinaron un cementerio en el norte de Gaza, trabajando para localizar, exhumar e identificar los restos de Gvili como parte de un amplio esfuerzo en el que participaron equipos de búsqueda, agentes de inteligencia y dentistas forenses.

Una condición del alto el fuego de octubre de 2025 era que Hamás devolviera 20 rehenes vivos y los restos de 28 fallecidos. Los rehenes vivos, así como los restos de cuatro fallecidos, fueron entregados el día en que el alto el fuego entró en vigor.

Pero los esfuerzos para recuperar más de ellos se convirtieron en un punto de fricción después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condicionó la reapertura de un cruce fronterizo en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, con su regreso. Según los términos del acuerdo, Israel se comprometió a devolver los restos de 15 palestinos bajo su custodia por cada cuerpo israelí recuperado.

Ahora, con los restos de Gvili de vuelta en Israel, la atención se ha centrado en lo que viene a continuación en Gaza.

El martes por la noche, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que su atención ahora estaba en desarmar a Hamás y destruir sus túneles restantes, afirmando que no habría reconstrucción en Gaza sin desmilitarización.

"Como lo acordé con el presidente Trump, solo hay dos posibilidades: o se hará de la manera fácil o se hará de la manera difícil", dijo. "En cualquier caso, sucederá".

Netanyahu reiteró su postura de que no se permitirá que soldados turcos y cataríes participen en una fuerza de seguridad internacional en Gaza y su oposición a un estado palestino. Prometió que Israel mantendría el control de seguridad permanente desde la frontera con Jordania hasta el mar Mediterráneo.

Aclamaciones en la Plaza de los Rehenes en Israel

Miles de personas que se encontraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv observaron y algunos aplaudieron cuando un reloj se detuvo en 843 días, 12 horas, cinco minutos y 59 segundos, un final agridulce en un lugar que se convirtió en el punto focal de la campaña para liberar a los cautivos.

"Es como si nos hubiéramos liberado de esta enorme roca que colgaba de nuestro corazón", dijo Ofra Ophir, una maestra de jardín de infantes jubilada de Ra´anana, al norte de Tel Aviv.

