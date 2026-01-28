Récord de sarampión en Carolina del Sur

El brote de sarampión en Carolina del Sur superó el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y las autoridades de salud han registrado casi 600 nuevos casos en poco más de un mes.

El brote, cuyo epicentro se encuentra en el noroeste del condado de Spartanburg, muestra pocas señales de desaceleración, y las autoridades sanitarias indicaron el martes que se han confirmado 789 casos desde septiembre. El año pasado, se reportaron en Texas 762 casos, aunque los expertos creen que probablemente el número fue mayor.

Actualmente también está en curso un gran brote en la frontera entre Utah y Arizona, y el estatus del sarampión como una enfermedad que se había eliminado en Estados Unidos está en riesgo.

Hasta el jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) habían confirmado 416 casos de sarampión a escala nacional en lo que va del año, casi el 20% del total de casos de 2025. Los otros estados con casos confirmados en 2026 son: California, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Virginia y Washington.

