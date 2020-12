RECUENTO: Cómo el COVID-19 tomó el mundo en 2020 (FOTOS)

Casi ningún lugar, ni nadie, se ha salvado.

El virus que surgió por primera vez hace un año en Wuhan, China, se propagó por el mundo en 2020 y dejó estragos a su paso. Más que cualquier evento en la memoria, la pandemia ha sido un evento global. En cada continente, los hogares han sentido su devastación: desempleo y confinamientos, enfermedad y muerte. Y un miedo constante e implacable.

Pero cada nación tiene su propia historia sobre cómo lo enfrentó. China utilizó su músculo autoritario para aniquilar al nuevo coronavirus. Brasil sufrió con la pandemia mientras su presidente se burló de ella. Los ultraortodoxos de Israel infringieron las medidas para evitar la propagación de la enfermedad e intensificaron la brecha entre ellos y sus vecinos más seculares.

España fue testigo de la muerte de miles de sus ancianos. Los kenianos miraron cómo las escuelas cerraron y los niños iban a trabajar, algunos en la prostitución. El confinamiento draconiano de India redujo la tasa de infección, pero sólo temporalmente y con un costo terrible.

A finales de año, las vacunas ofrecen un rayo de esperanza en medio de una creciente segunda ola de contagios.

"El verano será difícil, cuatro meses largos y difíciles", dijo la canciller Angela Merkel, cuando anunció nuevas restricciones a la vida en Alemania. "Pero terminará".

Periodistas de The Associated Press alrededor del mundo analizaron cómo los países desde los que reportan han resistido la pandemia — y dónde se encuentran cuando está por iniciar el segundo año de los contagios.

La historia del COVID-19 en BRASIL es la historia de un presidente que insiste que la pandemia no es gran cosa. Jair Bolsonaro demeritó cualquier cuarentena, y dijo que los cierres arruinarían la economía y castigarían a los pobres. Se burló de la "pequeña gripa", y después pregonó la afirmación fatalista de que nada podría evitar que el 70% de los brasileños enfermara. Y se negó a asumir la responsabilidad cuando muchos lo hicieron. Sí inyectó dinero en la economía para aliviar el dolor de la pandemia. Y aunque Bolsonaro pudo haber inspirado a la gente a resguardarse, en lugar de ello los alentó a desobedecer las restricciones locales.

Los trabajadores han regresado a las fábricas y oficinas, los estudiantes están de vuelta en las aulas, y una vez más se forman largas filas fuera de populares restaurantes. En las ciudades, usar un cubrebocas quirúrgico se ha convertido en hábito —aunque ya no sea requerido fuera del metro y otros lugares concurridos—. En muchos sentidos, la vida normal se ha reanudado en CHINA, el país donde el COVID-19 apareció por primera vez hace un año. El gobernante Partido Comunista de China ha replegado algunos de los controles más radicales contra enfermedades jamás impuestos. El desafío es el empleo: la economía crece nuevamente, pero la recuperación es desigual.

Los ALEMANES disfrutaron de un verano bastante relajado con muchas restricciones levantadas, el dividendo de una respuesta rápida al brote inicial y una confianza en realizar pruebas de manera temprana y agresiva que le ganó amplios elogios. Eso redujo el número de casos diarios de COVID-19 de un pico de más de 6.000 a fines de marzo, a unos cuantos cientos hacia los meses más cálidos. Pero cuando la gente se volvió laxa para seguir las reglas, las cifras comenzaron a aumentar hasta casi cuadruplicar el récord diario de marzo, y ahora el país se encuentra en un nuevo confinamiento mientras intenta volver a controlar la pandemia.

INDIA, una nación de 1.300 millones de personas, probablemente emergerá como el país con la cifra del nuevo coronavirus más alta del mundo. Respondió a la pandemia desde el principio con un confinamiento nacional abrupto, pero el número de casos se disparó a medida que las restricciones se suavizaron y su frágil sistema de salud pública luchó para mantener el paso. Se han planteado preguntas sobre su inusual baja tasa de mortalidad. Las preocupaciones de India sobre el virus se ven multiplicadas por su economía en apuros que registró su peor desempeño en al menos dos décadas. Será la más afectada entre las principales economías del mundo, incluso después de que la pandemia disminuya.

Al principio, los funcionarios IRANÍES le restaron importancia al COVID-19: negaron el número creciente de infecciones, se rehusaron a cerrar las mezquitas, tomaron medidas a medias para cerrar negocios. Eso fue entonces. Pero ahora, incluso el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, usó guantes desechables cuando plantó un árbol ante medios estatales, y oró en una mezquita vacía para el inicio de la santa conmemoración chií de Ashura. La pandemia del nuevo coronavirus sólo ha empeorado en Irán en el transcurso del año y amenaza a todos, desde el jornalero en la calle hasta los niveles más altos de la República Islámica. Ahora, el virus ha enfermado y matado a altos funcionarios, y se ha convertido quizás en la mayor amenaza de Irán desde la agitación y guerra que siguió a la Revolución Islámica, en 1979.

Cuando ISRAEL entró a su segundo confinamiento nacional por el nuevo coronavirus en septiembre, la mayoría del país cumplió rápidamente con el cierre. Pero en algunas áreas ultraortodoxas, las sinagogas estaban repletas, los dolientes atestaban los funerales y los casos de COVID-19 continuaban en aumento. El incumplimiento de las reglas de seguridad a nivel nacional en áreas ultraortodoxas reforzó la percepción popular de que la comunidad prioriza la fe sobre la ciencia y se preocupa poco por el bien común. También ha provocado una reacción violenta que amenaza con extenderse a lo largo de la sociedad israelí durante años. Mientras tanto, los territorios palestinos vecinos —Cisjordania y la Franja de Gaza— se enfrentan a sus propias crisis.

A fines de febrero, ITALIA se convirtió en el epicentro del COVID-19 en Europa y en una advertencia de lo que pasa cuando un sistema de sanidad colapsa bajo el peso de los enfermos y muertos por la pandemia, incluso en una de las partes más ricas del mundo. Cuando se produjo una segunda ola en septiembre, ni las lecciones aprendidas de la primera fueron suficientes para salvar a la población desproporcionadamente anciana de Italia. A pesar de los planes y protocolos, los sistemas de monitoreo y la maquinaria que se implementaron para proteger contra el esperado embate otoñal, miles más murieron y los hospitales fueron llevados al límite una vez más.

La pandemia de COVID-19 en JAPÓN tuvo un inicio turbulento en febrero cuando un crucero de lujo regresó a su puerto de origen cerca de Tokio con pasajeros y tripulación; sus infecciones detonaron durante la cuarentena. El manejo del Diamond Princess desató las críticas de que los funcionarios japoneses de sanidad lo hicieron mal y convirtieron al barco en una incubadora de virus. A pesar de las preocupaciones de si el país podría sobrevivir a futuras oleadas de infecciones, Japón se ha librado de los peligrosos incrementos vistos en los Estados Unidos y Europa, y ahora espera ser anfitrión de los Juegos Olímpicos el próximo verano. Los expertos dicen que el uso de cubrebocas y el control de sus fronteras han sido la clave para mantener bajo el número de casos japoneses.

Dicen que la juventud es un factor que protege contra el COVID-19. En KENIA, la juventud ha sufrido de todos modos. Desde niños obligados a realizar trabajos duros y a prostituirse, hasta escuelas cerradas hasta el 2021; desde un niño muerto cuando la policía disparaba para imponer el toque de queda, hasta bebés nacidos en condiciones desesperadas. Los efectos de la pandemia en Kenia han caído con fuerza sobre los jóvenes. Las crecientes presiones económicas y la intención de Kenia de cerrar las escuelas para casi todos hasta el 2021 han puesto una enorme presión sobre los niños, que súbitamente fueron dejados a la deriva por millones. Algunos ahora parten rocas en canteras o se han volcado a la prostitución y el robo.

Por meses, PERÚ mantuvo el sombrío título de ser el primero en el mundo en muertes per cápita por COVID-19. No tenía por qué ser así. Décadas de inversión insuficiente en salud pública, malas decisiones al principio de la pandemia, junto con una desigualdad severa y escasez de bienes que salvan vidas como el oxígeno medicinal, se combinaron para crear uno de los brotes más mortíferos del mundo. Ahora la nación lidia con un dolor masivo y paralizante. Una encuesta reciente encontró que siete de cada 10 peruanos conocen a alguien que ha muerto por el virus.

En el país más desigual del mundo, la enfermedad golpeó con más fuerza a los pobres y la recesión económica elevó el desempleo al 42%. Pero SUDÁFRICA tenía un arma secreta: cientos de profesionales que son veteranos de batallas de larga duración contra el VIH / SIDA y la tuberculosis resistente a los fármacos. Los líderes del país prestaron atención a su consejo sobre cómo manejar el nuevo coronavirus, y aunque ha habido altibajos, los peores escenarios no han ocurrido.

En 2020, los ESPAÑOLES han normalizado cosas impensables sólo 12 meses antes. Pero 2020 también pasará a ser el año en que un virus desconocido sacudió los cimientos del contrato social y expuso un sistema que fracasó para evitar tantas muertes. Los políticos presumen que el sistema no colapsó durante esa primera ola, cuando el país registró 929 muertes en un solo día. Pero los profesionales de la salud le dirán que el costo actual fue un personal tan saturado de trabajo que enfermó más que en cualquier otro lugar del mundo y sufrió un enorme costo emocional.

Los ESTADOUNIDENSES han sido inundados por una ola tras otra de cifras sombrías —muertes por COVID-19 en los cientos de miles, infecciones en los millones. Si bien esos números son testimonio de una tragedia de proporciones históricas, no capturan del todo la multitud de maneras, grandes y pequeñas, en las que el virus ha trastornado y reajustado la vida cotidiana. Para eso, sin embargo, hay una serie de otras cifras, algunas más familiares que otras, pero todas igualmente reveladoras para rastrear el impacto generalizado de la pandemia.

AUSTRALIA

Australia ha alcanzado un éxito notable en la lucha contra el virus, aunque ha habido momentos de ansiedad. El primer caso australiano fue confirmado en enero y el primer ministro Scott Morrison prohibió a los residentes realizar viajes internacionales en marzo. Las autoridades impusieron restricciones de viaje dentro del continente insular y cerraron las escuelas y los negocios. Además, Australia confió en las pruebas y rastreo de contactos. La estrategia parecía funcionar bien hasta un brote en Melbourne, que según las autoridades se debió a controles laxos en hoteles donde los residentes que regresaban del extranjero permanecían en cuarentena. Los funcionarios tardaron en reaccionar, pero a medida que el nuevo brote se expandía rápidamente, el estado de Victoria impuso un confinamiento estricto en julio que duró casi cuatro meses. Al final, la cuarentena resultó exitosa, y casi todos los aspectos de la vida australiana han vuelto a la normalidad. En total, la nación de 26 millones ha reportado unos 28.000 casos y más de 900 muertes.

CANADÁ

Después de que los casos de COVID-19 aumentaran en la primavera, Canadá aplanó la curva epidémica con un confinamiento. Pero como en otros países, comenzó la fatiga frente al COVID-19, las restricciones fueron relajadas y se desató una segunda ola. Toronto, la ciudad más grande, se encuentra en cuarentena otra vez, pero las escuelas están abiertas. Una enorme marca negra ha sido la muerte de adultos mayores en residencias de retiro y cuidados a largo plazo: más de 8.460 de las 13.430 muertes de Canadá han ocurrido allí. En general, ha habido más de 460,000 casos confirmados de COVID-19 en Canadá desde que inició la pandemia, un marcado contraste con los Estados Unidos, que registra casi la mitad de esa cifra cada día. El uso de cubrebocas nunca se convirtió en un problema político en Canadá, y es generalizado. Canadá fue el tercer país en comenzar a administrar la vacuna de Pfizer.

FRANCIA

Francia reportó el primer caso de COVID-19 de Europa, detectado el 24 de enero en un individuo que había estado recientemente en China. El país también fue el lugar de la primera muerte relacionada con el virus fuera de Asia, el 28 de enero. Más tarde se supo que el virus había llegado incluso antes de lo que se pensaba: un hospital francés descubrió que había tratado a un hombre infectado el 27 de diciembre. Desde entonces, el país ha figurado entre los peores recuentos de casos y número de muertos del continente, que ha cobrado 50.000 muertes en Francia. La crisis ha expuesto las debilidades de su admirado sistema de salud pública, ya golpeado por recortes presupuestales. De marzo a mayo, Francia experimentó uno de los confinamientos más estrictos de Europa, y cerró los famosos cafés del país. Francia entró en una segunda cuarentena en el periodo previo a Navidad.

MÉXICO

México confirmó su primer caso de COVID-19 a fines de febrero y nunca instituyó restricciones duras dirigidas a detener su propagación. No hubo toques de queda ni requerimientos para el uso de cubrebocas, sólo peticiones repetidas para actuar responsablemente. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la severidad al principio, y prácticamente nunca se le vio públicamente con un cubrebocas. Mantuvo que no quería recurrir a medidas "autoritarias". También era muy consciente del impacto devastador en la ya debilitada economía mexicana, y que quedarse en casa significaría no comer para muchas familias. Se ha confirmado que más de 114.000 mexicanos han muerto por COVID-19. Se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la extremadamente limitada realización de pruebas.

NUEVA ZELANDA

Cuando el virus comenzó a propagarse en marzo y circuló en eventos como conferencias y bodas, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, actuó rápidamente y cerró las fronteras de la nación e impuso un confinamiento estricto. Su lema: "Ve duro y hazlo pronto". Ardern intentó eliminar el virus por completo —una visión más audaz que la sola contención. El confinamiento resultó ser notablemente exitoso, y Nueva Zelanda pasó más de 100 días sin ninguna propagación comunitaria. Pero entonces, varios brotes pequeños surgieron en Auckland. Hasta ahora, Nueva Zelanda ha logrado acabar con cada nuevo brote con cuarentenas específicas y el rastreo de contactos. Eso ha significado que los neozelandeses han podido disfrutar de libertades que aún son la envidia de muchos otros países. Han regresado al trabajo, la escuela y los estadios deportivos sin restricciones significativas. A fines de noviembre, el país de cinco millones había reportado alrededor de 2,000 casos y solo 25 muertes.

RUSIA

A fines de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un cierre parcial de la economía, que después fue extendido hasta mediados de mayo. La mayoría de las restricciones relacionadas con el virus fueron levantadas durante el verano, en lo que los críticos vieron como un intento de impulsar la participación en las votaciones de julio sobre las enmiendas constitucionales que extienden el gobierno de Putin. Los casos por el nuevo coronavirus comenzaron a aumentar rápidamente otra vez en otoño, y alcanzaron récords de nuevas infecciones y muertes —duplicaron los establecidos en primavera—, pero las autoridades han rehuido a otro confinamiento o cierre de la economía. A mediados de diciembre, Rusia tenía el quinto mayor recuento de casos confirmados con más de 2,6 millones, y la mayoría de las regiones impusieron restricciones leves, como ordenar a los adultos mayores a que se aislaran o requerir a las empresas que algunos de sus empleados trabajaran desde casa. El grupo de trabajo estatal del país ha reportado más de 47.000 muertes en la pandemia, pero la agencia estatal de estadísticas de Rusia, Rosstat, dice que más de 78.000 personas habían muerto hasta noviembre, incluidos casos en los que el virus no fue la principal causa de muerte y otros en los que el nuevo coronavirus no había sido confirmado.

COREA DEL SUR y COREA DEL NORTE

Corea del Norte sostiene que no ha ocurrido un solo caso en su territorio, una afirmación ampliamente disputada por expertos externos. A pesar de su afirmación de cero infecciones, Corea del Norte restringió significativamente el tráfico fronterizo, envió fuera a diplomáticos extranjeros y aisló a los residentes con síntomas, entre otras medidas estrictas. Los analistas dicen que un brote de la pandemia en Corea del Norte podría ser devastador porque su infraestructura de atención médica sigue en ruinas.

Corea del Sur ha registrado alrededor de 31.350 casos. En febrero y marzo, cuando vio un aumento dramático en casos virales vinculados a una secta religiosa, Corea del Sur tuvo la mayor cantidad de infecciones fuera de China continental. Desde entonces, su número de casos ha disminuido gracias a sus agresivos planes de rastreo de contactos, pruebas y tratamiento, y el uso público generalizado de cubrebocas. Más tarde, cuando relajó sus lineamientos de distanciamiento físico, Corea del Sur experimentó rebrotes, aunque más pequeños.

SUECIA

Después de que el primer contagiado del virus llegara a Suecia en enero, el país escandinavo de 10 millones optó por un enfoque diferente —y muy debatido— para manejar la pandemia, y mantuvo abiertos a grandes sectores de la sociedad: se basó principalmente en recomendar que sus residentes actuaran de manera responsable, sin un mandato de uso de cubrebocas y sin confinamiento. Suecia sí prohibió las reuniones de más de 50 personas, cerró las secundarias y universidades, e instó a los mayores de 70 años o en grupos de mayor riesgo a aislarse. Ese enfoque más suave significó que las escuelas para los niños menores, los restaurantes y la mayoría de los negocios siguieran abiertos, lo que creó la impresión de que los suecos vivían sus vidas como de costumbre. El resultado: una de las tasas de mortalidad más altas en el mundo. Cuando la segunda ola llegó en otoño, un rápido incremento en el número de casos nuevos y la presión sobre los servicios médicos empujaron al gobierno a tomar medidas más estrictas, incluida una prohibición nacional en la venta de alcohol después de las 10 p.m. en bares y restaurantes. Suecia después impuso las restricciones más estrictas por el virus hasta la fecha, al prohibir las reuniones públicas de más de ocho personas.

REINO UNIDO

El Reino Unido fue golpeado por la pandemia un poco después que los países de la Europa continental como Italia y España, pero, a pesar de la advertencia, le ha ido peor que a sus vecinos, con más de 64.000 muertes confirmadas oficialmente. El primer ministro Boris Johnson, quien fue hospitalizado por el virus en abril, ha sido acusado de esperar demasiado tiempo para imponer un confinamiento nacional. El Reino Unido también carecía de equipo de protección y capacidad para realizar pruebas a gran escala para la COVID-19, factores que contribuyeron a que pacientes infectados fueran dados de alta en los hospitales y regresaran a los hogares de ancianos, donde el virus se propagó rápidamente y cobró miles de vidas. Un confinamiento de tres meses que inició en marzo logró frenar el brote, aunque con un costo enorme para la economía, y la realización de pruebas se ha ampliado enormemente. El virus comenzó a salir de control nuevamente cuando los británicos regresaron a sus lugares de trabajo, escuelas y universidades. Un nuevo confinamiento de cuatro semanas en Noviembre trajo un respiro temporal, aunque la esperanza volvió a llegar cuando el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la aplicación de una vacuna contra el nuevo coronavirus.