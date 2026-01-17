Reduce Canadá aranceles a autos eléctricos chinos

BEIJING.- Canadá acordó reducir su arancel del 100% sobre los automóviles eléctricos chinos a cambio de gravámenes más bajos para sus productos agrícolas, dijo el viernes el primer ministro Mark Carney.

Carney hizo el anuncio después de dos días de reuniones con líderes chinos. Indicó que habrá un límite inicial anual de 49.000 vehículos en las exportaciones de autos eléctricos chinos a Canadá, que se ampliará a unos 70.000 en cinco años, con un arancel del 6,1%. A cambio, China reducirá su arancel final a las semillas de canola, una exportación clave canadiense, de alrededor del 84% a un 15%, dijo Carney a reporteros.

"Nuestra relación ha progresado en los últimos meses con China. Es más predecible y se ven resultados de eso", señaló.

Carney no ha podido llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para reducir algunos aranceles que están castigando a sectores clave de la economía canadiense, y Trump ha hablado anteriormente sobre convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos.

Trump elogió a Carney por hacer un acuerdo con Beijing.

"Bueno, está bien. Eso es lo que debería estar haciendo y es bueno que firme un acuerdo comercial. Si puedes conseguir un acuerdo con China, deberías hacerlo", comentó Trump.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo anteriormente a CNBC que la decisión de Canadá de permitir importaciones de vehículos eléctricos chinos a un arancel bajo es "problemática" y que Canadá podría lamentarlo a largo plazo.

Antes, Carney y el presidente de China, Xi Jinping, se comprometieron a mejorar los lazos entre los dos países tras años de hostilidades.

Xi le dijo a Carney en una reunión en el Gran Salón del Pueblo que está dispuesto a seguir trabajando para mejorar la relación y apuntó que el diálogo para restablecer y reiniciar la cooperación se activó tras su primera reunión en octubre, en el marco de una conferencia económica regional en Corea del Sur.

Carney subrayó que "este acuerdo impulsará una considerable inversión china en el sector automotriz de Canadá, creando buenas carreras en Canadá y acelerando nuestro progreso hacia un futuro de cero emisiones y la industria automotriz del futuro".

Nelson Wiseman, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, calificó el acuerdo del viernes como beneficio tanto para China como para Canadá.