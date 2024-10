Requisitos para elección judicial desata risas en Harvard

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), participó en un panel en Harvard, donde compartió los requisitos para la elección de jueces, ministros y magistrados, que señala la reforma judicial. Lo cual desató las risas de los asistentes, al compartir que piden cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su candidatura.

El panel denominado "judges and judging on Int´ I and Supreme Courts", se llevó a cabo hace 11 días en Harvard.

¿Qué requisitos piden para elección judicial?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) otro de los requisitos es un ensayo de tres cuartillas, donde justifiquen los motivos de su postulación y cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su candidatura.

La reforma estableció que los candidatos deberán tener calificación mínima de 9 en materias relacionadas con el cargo al que se postulan, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

De igual forma, se eliminó la edad mínima de 35 años que debían tener quienes accedían al cargo de ministro de la Suprema Corte y durarán en su encargo 12 años, pero no podrán ser electos para un nuevo periodo.

En cambio, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, éstos durarán nueve años en el cargo y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada vez que concluya su periodo.

Para acceder al cargo de ministro es necesario que los candidatos no hayan sido secretarios de Estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de algún estado durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria para la elección.