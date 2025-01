Una enfermedad apartó a un famoso periodista israelí de la TV. La IA lo ayuda a regresar

JERUSALÉN (AP) — Cuando un reconocido periodista de televisión israelí perdió su capacidad de hablar claramente debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pensó que su carrera podría haber terminado. Pero ahora, con un software de inteligencia artificial que puede recrear su voz ronca y ampliamente reconocida, Moshe Nussbaum, conocido por generaciones de espectadores simplemente como "Nussi", está de regreso.

Nussbaum, de 71 años, fue diagnosticado hace dos años con ELA, una enfermedad progresiva también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que ataca las células nerviosas que controlan los músculos de todo el cuerpo.

En ese momento, prometió a los espectadores de Channel 12 News de Israel que continuaría trabajando mientras le resultara físicamente posible. Pero, poco a poco, fue cada vez más difícil.

Ese fue un golpe devastador para la carrera de un destacado y franco reportero que, durante más de 40 años, cubrió muchas de las historias más importantes de Israel desde el lugar de los hechos. Apareció en la escena de ataques suicidas con bombas y en el frente de guerra en Gaza y Líbano, además de cubrir escándalos en el parlamento israelí y casos judiciales de alto perfil.

Tras el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, Nussbaum ya no pudo informar desde el sitio. Fue la primera guerra de su carrera que no logró cubrir, señaló en una entrevista reciente con colegas de Channel 12, la televisora más grande del país.

Aunque tenía problemas para moverse y hablar, lanzó un segmento donde entrevistaba a soldados heridos desde hospitales israelíes. Sus preguntas eran lentas y vacilantes, pero continuó durante la primera mitad de la guerra. Luego, a medida que le resultaba cada vez más difícil hablar y ser entendido, sus entrevistas se hicieron menos frecuentes.

El lunes, Channel 12 hizo el sorprendente anuncio de que traería a Nussbaum de vuelta al aire en las próximas semanas como comentarista, con la ayuda de la IA.

"Me tomó unos momentos asimilar y entender que soy yo quien habla ahora", dijo Nussbaum a The Associated Press mediante un mensaje de texto. "Poco a poco, comprendo la increíble importancia de este dispositivo para todos los discapacitados, incluido yo".

Nussbaum informará sus historias y luego las escribirá, utilizando un programa de IA que ha sido entrenado para hablar usando su voz. Será filmado como si estuviera presentando, y sus labios serán "ajustados tecnológicamente" para coincidir con las palabras.

Las personas con trastornos del habla han utilizado la tecnología tradicional de texto a voz durante años, pero esas voces suenan robóticas y planas, y carecen de emoción. En contraste, la tecnología de IA se entrena utilizando grabaciones de la voz de una persona —existen miles de horas de Nussbaum hablando gracias a su larga carrera en televisión y radio— y puede imitar sus entonaciones y frases.

Emocionado por las posibilidades que le brinda la tecnología, Nussbaum dijo que también le preocupa la facilidad con la que la tecnología podría ser utilizada por actores malintencionados para difundir noticias falsas y mentiras.

En su forma actual, la tecnología no funcionará para transmisiones en vivo, por lo que Nussbaum no podrá salir al campo, que es su parte favorita del trabajo, dijo. En cambio, se centrará en comentarios y análisis sobre crimen y seguridad nacional, áreas en las que se ha especializado durante décadas.

Antes de las transmisiones, Channel 12 lanzó un avance con escenas de Nussbaum hablando de manera natural —entrecortada y difícil de entender— seguido por el nuevo "Nussi AI". La nueva versión suena sorprendentemente como el viejo Nussbaum, hablando rápida y enfáticamente. Nussbaum fue filmado como si presentara el informe, sentado con la espalda recta y sus características cejas espesas moviéndose arriba y abajo para enfatizar.

"Honestamente, esta es la primera vez que estoy sentado aquí en el estudio después de más de un año", dice el AI Nussbaum en el avance. "Se siente un poco extraño y, sobre todo, me conmueve".

La clonación de voz impulsada por IA ha crecido exponencialmente en los últimos años. Los expertos han advertido que la tecnología puede hacer que las estafas telefónicas sean más frecuentes, intervenir en las elecciones democráticas y violar la dignidad de las personas, vivas o muertas, que nunca consintieron que su voz fuera recreada para decir cosas que nunca dijeron.

Se ha utilizado para producir llamadas automáticas manipuladas digitalmente en las que se imita al presidente Joe Biden. En Estados Unidos, las autoridades acusaron recientemente a un director de deportes de una escuela secundaria de usar IA para generar un clip de audio falso del director de la escuela haciendo comentarios racistas.

Pero la tecnología también tiene un tremendo potencial para ayudar a las personas que han perdido su capacidad de hablar claramente. Una congresista de Estados Unidos que no puede hablar debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson y una parálisis relacionada usó un programa de IA similar para dar un discurso ante el pleno de la Cámara de Representantes, y la tecnología también ha ayudado a una joven que perdió la voz debido a un tumor.

Channel 12 se negó a decir qué programa de IA estaba utilizando.

Nussbaum temía que la ELA le robara la carrera que amaba. En una entrevista con Channel 12, recordó haberles dicho a sus directores, "no sientan que me están compadeciendo haciéndome un favor", dijo. "El día que lleguen a la conclusión de que esto se acabó, díganmelo. Sabré cómo aceptarlo sin problema".

Califica a su nuevo personaje habilitado por IA como un "truco mágico" que permitió su regreso, y cree que aumentará la conciencia en Israel sobre las formas en que las personas con discapacidades, especialmente las de tipo progresivo, pueden continuar trabajando.

"El hecho de que Channel 12 y mis directores de noticias me permitan reinventarme es uno de los medicamentos más importantes que puedo obtener en mi lucha contra esta enfermedad", dijo.