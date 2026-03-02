"Rendirse o morir", advierte D. Trump

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump en una declaración publicada en un video.

Según dijo, "todo" el mando militar de Irán "ha desaparecido" y muchos de ellos "quieren rendirse para proteger sus vidas": "Quieren inmunidad".

Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos".

"Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EU mientras coreaban el lema ´Muerte a Estados Unidos´ o ´Muerte a Israel´, o ambos", apuntó el mandatario.

El presidente estadounidense hizo un llamamiento a "todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad" para que aprovechen el momento, sean "valientes, audaces y heroicos y recuperen su país".

Por otra parte, Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos condenaron este domingo en un comunicado conjunto los "injustificados" ataques de Irán contra algunos países de la región que Teherán lanzó en respuesta al operativo conjunto de EU e Israel.

"Estos ataques injustificados tuvieron como objetivo territorios soberanos, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructuras civiles", declararon en un comunicado firmado por estos gobiernos.

Los países firmantes cargaron contra Teherán por haber llevado a cabo bombardeos "indiscriminados y temerarios con misiles y drones" contra territorios de toda la región.

El grupo denunció que las acciones de Irán representan "una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional".