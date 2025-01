Canciller austríaco dice que renunciará tras fracaso de negociaciones para formar gobierno

VIENA (AP) — El canciller austriaco Karl Nehammer anunció el sábado que renunciará en los próximos días después de que las negociaciones para formar un nuevo gobierno fracasaran por segunda vez.

El anuncio se produjo después de que el Partido Popular y los Socialdemócratas continuaron el sábado las conversaciones de coalición un día después de la sorpresiva retirada del partido liberal Neos de las discusiones.

"Lamentablemente tengo que decirles hoy que las negociaciones han terminado y no serán continuadas por el Partido Popular", dijo Nehammer, del conservador Partido Popular, en un comunicado publicado en las redes sociales.

Agregó que "fuerzas destructivas" del Partido Socialdemócrata han "ganado la mano" y que el Partido Popular no firmará un programa que considera contrario a la competitividad económica.

El líder socialdemócrata Andreas Babler dijo que lamentaba la decisión del Partido Popular de poner fin a las conversaciones. "Esta no es una buena decisión para nuestro país", dijo.

Babler mencionó que uno de los principales obstáculos tenía que ver con cómo reparar el "déficit récord" dejado por el gobierno anterior.

"He ofrecido a Karl Nehammer y al Partido Popular continuar negociando y les he pedido que no se rindan", expresó a los periodistas el sábado por la noche.

El próximo gobierno en Austria enfrenta el desafío de tener que ahorrar entre 18.000 y 24.000 millones de euros, según la Comisión de la UE. Además, Austria ha estado en recesión durante los últimos dos años, está experimentando un aumento del desempleo, y su déficit presupuestario actualmente es del 3,7% del producto interno bruto, por encima del límite del 3% de la UE.

Babler culpó del colapso de las negociaciones a "fuerzas dentro del Partido Popular" que estaban en contra de una coalición con los Socialdemócratas, mientras elogiaba a Nehammer por su disposición a negociar.

Una coalición entre el Partido Popular y los Socialdemócratas se consideró inestable desde el principio, ya que los dos partidos juntos sólo tienen una exigua mayoría de un escaño en el Parlamento austriaco.

No estaba inmediatamente claro qué sucedería a continuación.

El Partido Popular tendrá que buscar un reemplazo para Nehammer, quien siempre ha descartado la posibilidad de una coalición con el líder de extrema derecha Herbert Kickl. Pero la esperada renuncia de Nehammer podría ahora hacer que el partido reconsidere sus opciones bajo un nuevo liderazgo. Funcionarios del Partido Popular tenían planeado reunirse el domingo para elegir a un nuevo dirigente.

El Partido Popular y el Partido de la Libertad de extrema derecha están cerca en políticas económicas, así como en otros temas como la migración, y ya están trabajando juntos en cuatro coaliciones a nivel local.

Una elección anticipada sería otra opción. Pero, en virtud de las leyes electorales austriacas, es poco probable que ese tipo de elecciones se celebren antes de mayo.

Las conversaciones se habían prolongado desde que el presidente de Austria encargó al canciller en octubre la formación de un nuevo gobierno. La solicitud llegó después de que todos los demás partidos se negaran a trabajar con el líder del Partido de la Libertad de extrema derecha, que en septiembre ganó una elección nacional por primera vez con el 29,2% de los votos.

Según las últimas encuestas de opinión publicadas en diciembre, el Partido de la Libertad aumentó su apoyo entre el 35% y el 37%.

El líder del partido, Herbert Kickl, criticó a Nehammer, Babler y al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, en un comunicado escrito emitido el sábado por la noche por haber creado "caos en lugar de estabilidad" y dijo que ahora el balón está en el campo de Van der Bellen.

Se tiene previsto que Van der Bellen haga una declaración mañana, de acuerdo con informes de la emisora pública austriaca ORF.