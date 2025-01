Vicepresidenta de Ecuador asumirá temporalmente la presidencia

QUITO (AP) — La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, emitió el sábado un controvertido mensaje señalando que desde el 5 de enero, cuando inicia la campaña electoral para los comicios de febrero, asumirá temporalmente la presidencia del país andino e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para asegurar el ejercicio del poder constitucional.

En medio de una abierta pugna con el presidente Daniel Noboa, Abad difundió un video en su cuenta de X y dirigiéndose a los ecuatorianos afirmó: "el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador por mandato expreso de la ley". Agregó que debe atender dicha responsabilidad mientras Noboa "participa como candidato presidencial en la campaña electoral", cuya postulación "es irrenunciable".

La ley ecuatoriana no establece con claridad si un gobernante que está terminando el periodo de otro presidente debe pedir licencia cuando está buscando un nuevo mandato. Este es el caso de Noboa, de acuerdo con un fallo de la corte constitucional de hace más de una década. La Constitución manda que un presidente que haya completado su propia gestión y opte por la reelección debe pedir obligatoriamente licencia para hacer campaña.

El constitucionalista André Benavides planteó que Noboa está obligado a pedir la licencia y que de no hacerlo estaría incurriendo en una "falta grave" que deberá ser resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Inclusive, agregó el especialista, el mandatario podría exponerse a la pérdida de derechos políticos y hasta una destitución.

"Mientras no haya una ausencia temporal del presidente, es decir, que solicite la licencia, Abad no puede asumir la presidencia", opinó Benavides en declaraciones a The Associated Press.

El mandatario no se ha pronunciado de momento sobre el anuncio de Abad.

La relación entre Noboa y Abad se fracturó desde la campaña electoral de 2023 sin que hayan aclarado el origen de la pugna. Noboa la tilda de desleal y ella lo ha calificado como misógino. El actual gobierno ha buscado por todas las formas apartar a Abad de su cargo, sin éxito.

La vicepresidenta no explicó de qué manera hará efectivo su anuncio, pero señaló que al ser la vicepresidenta posesionada constitucionalmente junto a Noboa cuando asumió el poder en 2023, "no es necesario que opere acto de posesión alguna en el ejercicio de la presidencia, sino por la supremacía de la Constitución".

La vicepresidenta enfatizó que para su ejercicio requiere el apoyo de todas las instancias del Estado y aludió, además, a las Fuerzas Armadas. Esta última institución no se ha pronunciado y su posición podría ser dirimente en este caso.

El anuncio de la vicepresidenta se produce horas antes de una sesión convocada por la Asamblea para la noche del sábado en la que resolverá sobre la licencia para los funcionarios que opten por la reelección.

La asambleísta del partido de gobierno, Lucía Jaramillo, aseguró en rueda de prensa que la Asamblea "no tiene competencias para entrometerse en la función electoral".

"No es obligatorio que el presidente tome licencia, no existe una norma expresa que establezca que el presidente deba tomar licencia", dijo anteriormente el ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien aclaró que la obligatoriedad surge para quienes postulen para la reelección y no como en el caso de Noboa que está terminando el período de gobierno del exmandatario Guillermo Lasso.

Noboa nombró el jueves a Sariha Moya como vicepresidenta encargada tras calificar la "ausencia temporal" de Abad quien, aseguró, no cumplió con la asignación de funciones que le hiciera para presentarse en la embajada de Turquía y cuyo plazo vencía el 27 de diciembre. Abad, en un oficio había señalado que tomaría su derecho de vacaciones y cumpliría la asignación en el plazo legal de 30 días.

El nombramiento temporal de Moya fue considerado por Abad como inconstitucional e interpuso una acción ante la Corte Constitucional por incumplimiento.

La noche del sábado, Moya renunció a la designación y el presidente Noboa designó en su reemplazo, mediante decreto ejecutivo, a Cynthia Gelibert, como vicepresidenta, quien pertenece a su círculo cercano y quien se desempeñaba como secretaria general de la Administración Pública.