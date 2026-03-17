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Renuncia director antiterrorismo de EU y critica la guerra

Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, señaló

Por EFE

Marzo 17, 2026 10:05 a.m.
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Joe Kent, / AP

Joe Kent, / AP

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó este martes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

En su misiva, Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de "Estados Unidos primero", según el cual "las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas" de sus soldados y la "prosperidad" del país.

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Acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para impulsar la ofensiva contra Irán, la "misma táctica que los israelíes usaron" para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak", dijo.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", escribió.

La guerra de Irán, en las que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazado por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

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