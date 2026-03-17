Detienen a "La Guasona" de La Unión Tepito

Elementos de la Policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a Angélica Adriana, alias "La Guasona", presunta integrante de La Unión Tepito y encargada de recolectar el dinero producto de la venta de estupefacientes en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Junto a "La Guasona" se detuvo a Rommel, alias "Rommi", identificado como cuñado de Roberto "N", alias "El Betito"; y en otra acción se capturó a dos personas más, acusadas de almacenar la droga en sus domicilios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que se aseguraron más de 2 mil dosis de droga, dos armas de fuego y varios cartuchos útiles.

Fue mediante técnicas de inteligencia que se identificó la zona de operaciones de "La Guasona", por lo que se llevó a cabo un despliegue operativo en el cual se ubicó a la mujer en la calle Saturno, en la colonia Buenavista, cuando intercambiaba bolsas con Romnel.

Los policías se acercaron y tras una revisión les aseguraron mil dosis de posible cocaína, 132 dosis de aparente crystal, dos básculas grameras, siete bolsas con aparente marihuana, un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles y tres celulares, aseguró la SSC.

Por lo anterior "Rommi" y "La Guasona" fueron detenidos.

Posteriormente, en seguimiento a las investigaciones, las autoridades identificarnos dos inmuebles presuntamente usados para esconder la droga, por lo que con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo.

Personal de la SSC y de la FGJ, con apoyo de elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina Armada de México, y de la Guardia Nacional, ejecutaron los operativos en los domicilios ubicados en la calle Sol y Guerrero, en los cuales se capturó a una Laura "N" y Víctor Hugo "N", señalados como colaboradores directos de "La Guasona".

Además se aseguraron 822 dosis de posible cocaína, ocho bolsas aparente marihuana, 35 bolsas con una sustancia similar al crystal, un arma de fuego corta, 19 cartuchos útiles, un chaleco balístico y un teléfono celular.

De acuerdo con la SSC, Angélica Adriana pertenece a una facción de la Unión Tepito liderada por Irving Jonathan, alias "El Irving".