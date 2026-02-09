logo pulso
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Renuncia jefe de gabinete de GB, por caso Epstein

Por AP

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Londres, Ing.- El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció el domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en EU, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Morgan McSweeney asumió la responsabilidad por haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson, de 72 años, para el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña en 2024.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", dijo McSweeney en un comunicado. "Cuando se me preguntó, aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo".

Starmer enfrenta una tormenta política y preguntas sobre su juicio después de que documentos recién publicados, parte de un enorme conjunto de archivos de Epstein hechos públicos en Estados Unidos, sugirieron que Mandelson envió a Epstein información delicada cuando era secretario de negocios del gobierno del Reino Unido durante la crisis financiera de 2008.

El gobierno de Starmer ha prometido publicar sus propios correos electrónicos y otra documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que supuestamente mostrarán que él engañó a las autoridades.

El primer ministro fue disculpó esta semana por "haber creído las mentiras" de Mandelson.

