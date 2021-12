Reportan dos muertos tras colapso de almacén de Amazon en EU

Tras el colapso de un almacén de Amazon, en Edwardsville, Kentucky, las autoridades reportaron dos muertos y aún buscaban a decenas de trabajadores desaparecidos. Los familiares estaban siendo notificados, dijo la policía local en un comunicado.

"Es un desastre total", dijo el jefe de policía Mike Fillback en una conferencia de prensa el sábado por la mañana. "Tienes concreto y cosas colgando", señaló Fillback: "Afuera hace bastante viento, por lo que las cosas son inestables".

Indicó que varias personas que estaban en el edificio fueron llevadas en autobús a la estación de policía en la cercana Pontoon Beach para su evaluación y fueron liberadas y reunidas con sus seres queridos.

Cuando se le preguntó anteriormente sobre los informes de entre 50 y 100 personas atrapadas, Fillback dijo que en ese momento tenía entendido que la cantidad no era tan alta. También pidió paciencia ya que se esperaba que la búsqueda durará varias horas, reportó KSDK, filial de NBC.

De acuerdo con el medio, los socorristas también han tenido problemas para determinar cuántas personas estaban en el almacén en el momento de la tormenta porque no tiene personal establecido, dijo Fillback en la conferencia de prensa.

La gerencia de Amazon estuvo en la escena el sábado por la mañana para ayudar a crear una lista de quiénes habían sido contabilizados.

Sarah Biermann dijo que habló por última vez con su esposo, el empleado Austin McEwen, alrededor de las 8 pm del viernes cuando él estaba dejando su camioneta. Eso fue aproximadamente media hora antes de que azotara la tormenta. Lamentó que no había tenido noticias de él desde entonces y que las llamadas sólo van al buzón de voz.

"Esto continuará durante los próximos días", dijo el alcalde de Edwardsville, Art Risavy.

El portavoz de Amazon, Richard Rocha, calificó en un comunicado la situación como una "tragedia devastadora".

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en Twitter que la policía estatal de Illinois y los funcionarios de desastres se estaban coordinando con los funcionarios locales en Edwardsville, y él estaba monitoreando la situación.

Según KSDK, filial de NBC, no estaba claro de inmediato si el daño fue causado por tormentas en línea recta o un tornado, pero la oficina del Servicio Meteorológico Nacional cerca de St. Louis informó "tornados confirmados por radar" en el área de Edwardsville aproximadamente al momento del colapso.