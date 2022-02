Reportan fuertes explosiones en Kiev, la capital de Ucrania

La capital de Ucrania, Kiev, registra la madrugada de este viernes (hora local) fuertes explosiones en el que ya es el segundo día de ataques rusos contra ese país, de acuerdo con periodistas en ese ciudad.

Los reportes de la cadena de noticias CNN indican que al menos se registraron dos explosiones. De acuerdo con imágenes del sitio BNONews, se observa la caída de restos de un objeto desconocido que es derribado sobre Kiev.

¿Por qué Rusia invadió a Ucrania?

Durante un mensaje televisado, que se produjo al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba reunido para pedir a Rusia evitar cualquier ofensiva, Putin argumentó "no tenía ninguna otra alternativa para defenderse que lanzar sus tropas contra Ucrania", "simplemente no nos dejaron opción".

"Lo que está ocurriendo actualmente es una medida forzada, ya que no nos dejaron ningún otro modo de proceder", declaró Putin.

El presidente Vladimir Putin, exige que la OTAN cierre sus puertas a Ucrania, aseguró que no buscaba la "ocupación" de esta exrepública soviética, sino "una desmilitarización y una desnazificación" del país y defender a los rebeldes prorrusos.

Rusia considera la integración de Ucrania, y de Georgia, y en general la ampliación de la OTAN con países fronterizos con el territorio ruso como una "amenaza" a su seguridad nacional.

Además, Putin considera a Ucrania como parte de Rusia, y así lo ha dejado claro en diversos mensajes que ha dado, afirmando que Rusia y Ucrania son "una sola cosa".