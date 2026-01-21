Republicanos buscan declarar en desacato a los Clinton en investigación de Epstein

WASHINGTON (AP) — Una comisión de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles resoluciones para declarar en desacato al expresidente estadounidense Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por la investigación de Jeffrey Epstein, lo que abre la posibilidad de que la cámara baja utilice por primera vez uno de sus castigos más poderosos contra un exmandatario.

En votaciones bipartidistas, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó los cargos de desacato al Congreso, preparando el terreno para posibles votaciones en la cámara baja el próximo mes. En un inusual alejamiento de las directrices partidistas, algunos demócratas apoyaron las medidas de desacato contra los Clinton, y varios legisladores progresistas hicieron énfasis en la necesidad de que haya total transparencia en la investigación de Epstein.

Las votaciones representan el giro más reciente en la saga de Epstein, en un momento en que el Congreso investiga cómo logró abusar sexualmente de decenas de adolescentes durante años.

"Ningún testigo, ni un expresidente ni un ciudadano privado puede desafiar voluntariamente una citación del Congreso sin enfrentar consecuencias. Pero eso es lo que hicieron los Clinton y por eso estamos aquí", dijo el representante James Comer —el presidente de la comisión— en la sesión del miércoles.

Las repercusiones de los cargos de desacato son significativas, dada la posibilidad de que se aplique una multa considerable e incluso encarcelamiento. No obstante, había señales de una posible distensión, ya que los Clinton parecían intentar hallar una salida para testificar. Además, la aprobación de los cargos de desacato en el pleno de la Cámara de Representantes está lejos de estar garantizada, pues requiere una mayoría de votos, algo que a los republicanos les cuesta cada vez más conseguir.

Los Clinton han dicho que no tienen nada que ver con Epstein desde hace décadas e intentan obtener una resolución a la disputa. Esta semana ofrecieron que el liderazgo de la comisión y su personal entrevistaran a Bill Clinton en Nueva York.

Comer rechazó esa oferta el martes, insistiendo en que cualquier entrevista tenga también una transcripción oficial.

¿Qué quieren saber los legisladores de los Clinton?

La presión en Washington para que se rindan cuentas por Epstein ha revelado detalles de los vínculos entre el acaudalado financiero y Bill Clinton y Trump, entre muchos otros hombres influyentes. Epstein se suicidó en 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York mientras aguardaba a ser juzgado.

Bill Clinton, el presidente Donald Trump y muchas otras personas relacionadas con Epstein no han sido acusadas de irregularidades. Sin embargo, los legisladores debaten sobre quién recibe el mayor escrutinio.

Un portavoz de los Clinton, Angel Ureña, indicó en redes sociales que los Clinton intentan ayudar en la investigación de Epstein, pero que "ambos Clinton llevan más de una década fuera de sus cargos públicos. Ninguno tuvo nada que ver con él durante más de 20 años".

Tras bambalinas, el abogado desde hace tiempo de los Clinton, David Kendall, ha intentado negociar un acuerdo con Comer desde hace meses. Kendall planteó la posibilidad de que los Clinton testificaran en Navidad y Nochebuena, según el relato de la comisión sobre las negociaciones.

Los Clinton, que sostienen que las citaciones son inválidas porque no sirven a ningún propósito legislativo, también han ofrecido a la comisión declaraciones escritas sobre sus interacciones con Epstein.

Cómo están abordando los demócratas el tema

Los demócratas se han centrado principalmente en impulsar la investigación sobre Epstein en lugar de defender a los Clinton, quienes lideraron su partido durante décadas. Han dicho que Bill Clinton debería informar a la comisión si tiene información pertinente sobre los abusos cometidos por Epstein.

Epstein, un acaudalado financiero, donó a la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y al comité conjunto de recaudación de fondos de Hillary Clinton antes de la campaña de ella para el Senado en Nueva York en 2000.

"Ningún presidente o expresidente está por encima de la ley", afirmó el principal demócrata en la Comisión de Supervisión de la cámara baja, el representante Robert Garcia, en la audiencia.

Los demócratas intentaron impulsar el miércoles varios cambios a los cargos de desacato al Congreso. Varios argumentaron que Hillary Clinton debería estar exenta porque ha dicho que tuvo muy poca interacción personal con Epstein. Los legisladores demócratas también intentaron rebajar la resolución de desacato al Congreso a un delito civil, en lugar de penal.

Los demócratas dedicaron la audiencia a criticar a Comer por centrarse en los Clinton mientras el Departamento de Justicia está retrasado en la publicación de los archivos de Epstein. Comer también ha permitido que varios fiscales generales le proporcionen a la comisión declaraciones escritas para dar fe de su conocimiento limitado del caso.

La comisión también citó a Ghislaine Maxwell, la confidente de Epstein durante largo tiempo, que cumple una larga sentencia de cárcel por cargos de tráfico sexual. Pero Comer declinó presionar para que se lleve a cabo la entrevista, luego de que el abogado de Maxwell indicara que invocaría los derechos de la Quinta Enmienda constitucional —la cual protege derechos en casos penales— en cualquier declaración.

"Es interesante que los republicanos y el presidente estén obsesionados en poner toda su energía únicamente en esta citación", observó Garcia.

Comer dijo que la comisión entrevistaría a Maxwell el mes próximo. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, también comparecerá ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en febrero.

Al final, nueve demócratas votaron con todos los republicanos en la comisión para avanzar en el desacato contra Bill Clinton, y tres demócratas —las representantes Summer Lee, Melanie Stansbury y Rashida Tlaib— se sumaron a la votación para impulsar la resolución de desacato para Hillary Clinton.

Los demócratas se sumaron a la exhortación a la transparencia total sobre Epstein tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, especialmente después de que Bondi incumpliera su promesa de publicar la totalidad de los archivos no censurados de Epstein. La reacción fue más allá de las líneas ideológicas tradicionales, y llevó a los republicanos a alinearse con los demócratas en la exigencia de una investigación más amplia.

Debido a la presión, finalmente la comisión emitió una citación bipartidista, en la que se le ordena al Departamento de Justicia y a los herederos de Epstein que den a conocer archivos relacionados con el magnate. Los republicanos actuaron rápidamente para incluir a los Clinton en la citación.

Comer ha indicado que insistirá en que la citación se cumpla mediante un testimonio transcrito de Bill Clinton.

"Tendrán dos semanas hasta que este proyecto de ley esté en el pleno", señaló el miércoles.

Cómo se han utilizado los procedimientos de desacato

Los procedimientos por desacato al Congreso son infrecuentes e históricamente se han utilizado como último recurso cuando los legisladores intentan obligar a que haya testimonios para investigaciones muy destacadas, como la pesquisa realizada en la década de 1940 sobre presuntos simpatizantes comunistas en Hollywood, o el proceso de juicio político al presidente Richard Nixon.

Más recientemente, Peter Navarro y Steve Bannon, asesores de Trump, fueron declarados culpables de cargos de desacato por impugnar citaciones de un panel de la Cámara de Representantes que investigaba los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, perpetrados por una multitud de simpatizantes del presidente republicano. Navarro y Bannon pasaron varios meses en prisión.

La comisión investigadora de los sucesos del 6 de enero también citó a Trump en su pesquisa. Los abogados del mandatario se resistieron a la citación, esgrimiendo décadas de precedentes jurídicos que, según ellos, protegían a los expresidentes de ser obligados a comparecer ante el Congreso. Finalmente la comisión retiró su citación.

Ningún expresidente ha sido obligado con éxito a comparecer ante el Congreso, aunque algunos lo han hecho voluntariamente.

Pero algunos republicanos dijeron que deberían enfrentar las mismas consecuencias que Bannon y Navarro por negarse a testificar.

El representante republicano Andy Biggs declaró en redes sociales que si los Clinton "no son llevados con esposas ante las cámaras, le habremos fallado al pueblo estadounidense".