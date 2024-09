Equipo de rescate abandona operación en buque petrolero atacado

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los equipos de rescate abandonaron los esfuerzos de remolcar un buque petrolero en llamas en el mar Rojo, que fue atacado por los rebeldes hutíes de Yemen, debido a que "no era seguro proceder", indicó el martes una misión naval de la Unión Europea.

El anuncio, hecho por la Operación Aspides de la Unión Europea, deja al Sounion varado en el mar Rojo, y en riesgo de derramar su cargamento de un millón de barriles de petróleo.

"Las empresas privadas responsables de la operación de rescate llegaron a la conclusión de que las condiciones para realizar la operación de remolque no se cumplieron y que no era seguro proceder", dijo la misión de la Unión Europea, sin dar más detalles. "Actualmente, las empresas privadas analizan soluciones alternativas".

Hasta el momento, la misión de la Unión Europea no ha respondido las preguntas de The Associated Press en relación con el anuncio. El tema de la seguridad podría deberse a que el fuego aún arde en la embarcación. El martes, satélites de detección de incendios de la NASA detectaron un fuego en el área donde el Sounion estaba anclado.

Mientras tanto, aún existe el riesgo de agresiones por parte de los hutíes, que atacaron el lunes otros dos buques petroleros que cruzaban el mar Rojo. Los rebeldes han insinuado que permitirían que se lleve a cabo una operación de rescate, pero los críticos afirman que los rebeldes han utilizado anteriormente la amenaza de un desastre ambiental en relación con otro buque petrolero frente a Yemen para obtener concesiones de la comunidad internacional.

Inicialmente, los hutíes atacaron el buque con pabellón griego el 21 de agosto, con fuego de armas cortas, proyectiles y un bote no tripulado. Un destructor francés que operaba como parte de la Operación Aspides rescató a los 25 miembros de la tripulación del Sounion, compuesta por filipinos y rusos, así como a cuatro miembros de un equipo de seguridad privada, después de que abandonaron el barco y los llevaron al cercano Yibuti.

La semana pasada, los hutíes publicaron un video propagandístico donde muestran que plantaron explosivos a bordo del Sounion y les prendieron fuego, algo que los rebeldes han hecho antes en su campaña.

Los hutíes han atacado más de 80 barcos mercantes con misiles y drones desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre. Incautaron un barco y hundieron a dos más en su ofensiva, que también ha provocado la muerte de cuatro marinos. Otros misiles y drones han sido interceptados por una coalición encabezada por Estados Unidos en el mar Rojo, o no han alcanzado sus objetivos, que también han incluido embarcaciones militares occidentales.