Falta interés en preservar fincas antiguas: INAH

El Centro INAH fijó postura sobre el rescate y conservación de fincas antiguas, expresando que se aplica un enfoque "conciliador y humanista" en el cual, el Instituto brinda asesoría técnica para que las reparaciones o remodelaciones se hagan con apego a la Ley. Sin embargo, calificó de lamentable que no existan proyectos específicos para la preservación de inmuebles antiguos en San Luis Potosí.

A través de su área de Comunicación Social, el INAH explicó que constantemente invita a que las y los propietarios de inmuebles antiguos se acerquen para regularizar sus predios, pues son ellos quienes deben tomar la iniciativa para la mejora o modificación de su inmueble.

"El centro INAH sabe que este acercamiento no siempre es posible por los problemas multifactoriales que puede tener el inmueble: Que esté intestado; con problemas legales; que los dueños no tengan el capital para cubrir el gasto; que sean adultos mayores solos, etcétera. No se exige sólo por exigir", aclaró el Instituto.

Para el Centro INAH, regularizar los predios abandonados o a punto de caerse en el Centro Histórico de la capital debe ser "corresponsabilidad de todos: del municipio, el estado y el INAH. El municipio tiene el catálogo y los datos de los inmuebles y sus dueños; el Estado quizás tenga el recurso y el INAH brinda la asesoría para que se haga la obra o maniobra de acuerdo con la Ley".

Lamentablemente, apuntó el INAH, "observamos que no hay plena concientización hacia la conservación de este tipo de patrimonio histórico, ni en la ciudadanía ni en el gobierno, por lo que no hay proyectos encausados muchos dueños siguen viendo estas casas como una perdida y no como un valor que merece ser rescatado".