Reservistas amenazan con dejar sus puestos si Netanyahu retoma la reforma judicial

Docenas de reservistas de las fuerzas aéreas israelíes dijeron el miércoles que se negarán a presentarse en sus puestos si el gobierno de derechas del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sigue adelante con su polémico plan para reformar el sistema judicial del país.

La amenaza se produjo luego de que Netanyahu dijo que el ejecutivo seguirá adelante con la reforma tras el fracaso de las conversaciones con la oposición para alcanzar un compromiso. Desde entonces, los legisladores de la coalición han estado promoviendo un cambio legal de lo que se conoce como "criterio de razonabilidad", que según los críticos permitiría al gobierno aprobar decisiones arbitrarias y le otorgaría demasiado poder.

La prensa israelí reportó que 110 veteranos de la fuerza aérea firmaron el miércoles la carta que dice que si se aprueba la normativa que está ahora en el parlamento, o cualquier otra propuesta como parte de la reforma, los reservistas no se presentarán al servicio.

"Una legislación como esta concede al gobierno un poder ilimitado sin restricción alguna por parte del poder judicial y nos llevará a un punto de no retorno", indicó la misiva. "No serviremos al ejército de un país que no es democrático".

La aviación está considerada la élite entre el personal militar y es un elemento insustituible en muchos de los planes de batalla de Israel. En los últimos días se han publicado cartas similares de reservistas de otras fuerzas.

El plan del gobierno de Netanyahu sumió al país en una crisis sin precedentes a principios de año, lo que generó una serie de amenazas de reservistas, que son la columna vertebral de las fuerzas armadas, de que no se presentarían a sus puestos si la iniciativa seguía adelante.

La presión llevó al primer ministro a paralizar la reforma, pero tras el fracaso de las negociaciones, Netanyahu dijo que el plan continuaría.